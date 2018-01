El PP tacha de "demagógica" y "poco imaginativa" la propuesta de Pedro Sánchez sobre las pensiones

"Propuesta para salir del paso"

El portavoz del PP en el Congreso, Pedro Sánchez , para sostener el sistema público de pensiones a través de dos impuestos a la banca. A juicio del diputado 'popular', "no es verdad" que esta medida vaya a solucionar el problema del modelo actual.El PSOE quiere crear dos nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto en pensiones,que, tras ser rescatada con dinero público durante la crisis, ahora debe contribuir a sostener el sistema público de pensiones., ha recalcado Hernando en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, preguntado por la propuesta anunciada por Sánchez este martes. "No es verdad que se vaya a solucionar con un impuesto a la banca, eso no va a servir para afrontar el futuro de las pensiones ", ha sentenciado el diputado del PP.Para Hernando, "y también abordando una reforma que "haga razonable y sostenible" el sistema de pensiones. "Si se quiere cambiar la naturaleza del sistema de pensiones, que se diga", ha afirmado, defendiendo la financiación a través de las contribuciones de trabajadores y cuestionando que el impuesto a la banca "sea suficiente para afrontar los retos del futuro"."Es una propuesta para salir al paso", ha subrayado, para después tachar de "poco imaginativo" que se"Hay que pensárselo bien y tomar decisiones que sean valientes", sostiene.El portavoz ha defendido quede cual es la situación de las pensiones" a sabiendas de que "cada vez hay mejores pensiones porque la gente ha cotizado más y tiene mejores derechos".Y ha remarcado quede euros al año". En este sentido, ha hecho hincapié en que el Gobierno gastará 140.000 millones de euros en pensiones.Con estos argumentos, ha reiterado que la propuesta de Sánchez no solucionará el problema de las pensiones, teniendo en cuenta la situación de"Este país lo que necesita es un gran pacto intergeneracional en el quesino del conjunto de la sociedad", ha añadido.