Las “reformas federales, en plural” conectan distintas visiones sobre Cataluña y la izquierda

Elvio desbordado su aforo ante el interés despertado por el primer debate celebrado este jueves bajo el enunciado Cataluña desde Madrid y desde la izquierda. Los tres participantes expusieron tesis diferentes sobrepolítica pero coincidieron en resaltar la necesidad de “reformas de carácter federal” y en denunciar la utilización por la derecha de la cuestión catalana como pantalla para ocultar las consecuencias sociales de las políticas Joan Botella , decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y presidente de Federalistes d’Esquerras;, administrador civil del Estado, experto en desarrollo autonómico y en políticas de sostenibilidad y militante de Podemos; y José Sanroma , abogado, activista político desde el antifranquismo y militante del PSOE desde 1990 compartieron mesa moderados por, responsable editorial deBotella se refirió en primer lugar a la situación actual tras las elecciones del 21-D y con los procesos judiciales en marcha contra dirigentes independentistas. “Ha ganado el Estado, pero ha sido una victoria del siglo XIX ante un problema que estalla en el siglo XXI; el Estado”, sostuvo el catedrático catalán, quien en otro momento consideró que en los últimos comicios se ha producido “un descalabro de las izquierdas en Cataluña, incapaces de aportar una opción diferenciada de los dos frentes nacionalistas que han polarizado el debate desde hace años, también por la incomparecencia de nadie más”.examinó el auge independentista como “parte de una rebelión democrática más amplia” que conectaría con el 15-M. A su juicio, hayal interpretar la fuerza del soberanismo en clave exclusivamente de reivindicación nacionalista. Errejón Villacieros le adjudica el carácter de “contestación al proceso de desdemocratización que ha sufrido muy especialmente el sur de Europa en paralelo con las políticas llamadas de austeridad”, y puso de relieve como elemento fundamental para el análisis la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada por Zapatero y Rajoy en 2011 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. “contra cualquier alternativa de izquierdas, como se ha demostrado con el golpe de Montoro contra el Ayuntamiento de Madrid”. Considera Errejón, gráficamente, que se podría resumir la trayectoria de la crisis sobre Cataluña como el viaje “del 135 al 155”.Para José Sanroma relacionar el estallido independentista con el 15M esde la realidad. El abogado, y en su día miembro del grupo de expertos que asesoraron a Pedro Sánchez para una propuesta de reforma constitucional, criticó también “la extendida interpretación de que el 21-D ha sido una especie de vuelta a la casilla de salida que produce un bloqueo de la situación”. A su juicio, lo que se visibiliza es la “igualdad entre dos opciones en lucha,, puesto que tanto en el Estado (Rajoy) como en Cataluña (Puigdemont) se trata de derechas, sino entre dos nacionalismos”. Sanroma plantea como camino de salida interpretar la situación creada como “una tregua forzosa en lugar de un bloqueo; es decir una tregua por necesidad tras haber sido derrotado el procés”. Considera Sanroma que esta tregua obligada puede dar un margen de tiempo apara abordar puntos de entendimiento o colaboración que sirvan para abordar en su momento una profunda reforma constitucional.Hubo algunas críticas coincidentes en las intervenciones de los tres participantes: sobre los efectos de, sobre la represión policial del 1-O, sobre los encarcelamientos y las acusaciones de rebelión o sedición, pero también sobre las actuaciones del independentismo al margen de la ley, sobre el silencio mantenido desde el 21-D por las direcciones de PSOE y Podemos y sobre las intervenciones de los tres “padres” vivos de la Constitución,, este último miércoles en la comisión territorial del Congreso. Calificados por Botella como “los tres tenores”, les reprochó no haber defendido la necesidad de reformas del texto constitucional, al tiempo que destacó la posibilidad de dar soluciones a algunos de los problemas acuciantes sin tocar ese texto.Ese plural: “reformas”, de carácter federal pero capaces de asumirciudadanas y reivindicaciones de comunidades autónomas diversas, también sirvió de punto de encuentro entre Botella, Errejón y Sanroma.Numerosos asistentes tomaron la palabra para expresar distintos puntos de vista sobre la cuestión catalana, definida también por múltiples voces como una “crisis española, que nos concierne a toda la ciudadanía”.En la introducción del coloquio, Jesús Maraña destacó quesurgida desde Cataluña “emplaza a las izquierdas a demostrar que hay alternativas capaces de superar el frentismo”.Advirtió que la situación actual, incluidos los resultados del 21D confirman “pero no sólo de la política. Desde los medios de comunicación, desde el periodismo, la cultura, la sociedad civil, creo que no hemos reaccionado a tiempo para frenar el enconamiento y la manipulación de la realidad que ha facilitado la actual crisis múltiple y compleja”. En este sentido, el director editorial dedefendió la necesidad de debates como el de este jueves y el que se celebrará el próximo día 18 moderado por Ignacio Escolar , de. “Debemos alentar lugares de entendimiento para la discusión de las diferencias y para explorar soluciones, que evidentemente existen, en plural”.