Rajoy "les echó de allí"

El Gobierno no cree que las revelaciones de los últimos días de la cúpula de Gürtel en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional supongan "novedad" alguna. Por ello, no consideran que esto deba influir en las negociaciones que van a mantenerse para lograr aprobar los"En caso Gürtel es un caso muy viejo, yo creo que los inicios de esos actos son de la década de los 90 o de principios de los 2000. Lo que estamos viendo ahora es un juicio, uno más.. Yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes. Y si escuchamos alguna, entra dentro de la lógica de lo que las defensas preparan para defender los propios intereses", respondió el portavoz del Gobierno,"Quiero recordarle que hubo siete partidos, siete partidos que aprobaron los Presupuestos de 2017. Por tanto, si no hay ninguna novedad respecto a lo que ya conocemos de 2017, supongo que eso no será un impedimento para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que, lo reitero,añadió.Poco antes, Pablo Crespo, número dos de la trama, había asegurado ante el juez que estuvo presente junto con Álvaro Pérez El Bigotes en una reunión donde el antiguo número dos de Francisco Camps en el PP valenciano,les planteó que para cobrar tenían que facturar a empresarios. O "el trágala" "Cuando supe de esta reunión llamé a [Francisco] Correa para explicarle exactamente lo que había sucedido y aceptamos hacerlo así porque sino tendríamos que haber hecho un concurso de acreedores y el cierre de la compañía porque en ese momentoen los proveedores y teníamos que pagar a los empleados. No era una cuestión solo de beneficio", explicó Crespo.En un línea similar a la de Crespo, el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, afirmó este martes durante su declaración en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano que esta formación le indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama, que si "querían cobrar" debían facturar a una serie de empresarios los actos de las campañas de las eleccionesTambién se refirió a Ricardo Costa como la persona que le hacía esas indicaciones.En otra de las preguntas sobre la instrucción de este escándalo de corrupción, el también ministro de Educación subrayó que los propios miembros de la trama han asegurado que dejaron de trabajar con el partido cuando Rajoy "les echó".Respecto a la situación en Cataluña,insistió en que se va a cumplir la ley, evitando precisar si el Gobierno da por hecho que no va a haber investidura telemática de. El día 31 se cumple el plazo para que el Parlament celebre la primera sesión de un debate de investidura.El portavoz del Gobierno insistió en que el artículo 155 de a Constitución seguirá en vigorSobre la celebración del debate del estado de la nación, la idea de Rajoy, dijo el ministro, es que se celebre en primavera. Pretenden dar prioridad a la negociación y tramitación de los Presupuestos en el Congreso. Pero, en todo caso, se celebraría por esas fechas.