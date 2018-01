Directo | Torrent propone a Puigdemont como president mientras el juez Llarena rechaza detenerle

info Libre

Escoltades les propostes dels partits i grups polítics amb representació parlamentària certifico que l’únic candidat a presidir la Generalitat de Catalunya és Carles Puigdemont i Casamajó (@KRLS). pic.twitter.com/lEJyww8v2O — Roger Torrent (@rogertorrent) 22 de enero de 2018

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI — Carles Puigdemont (@KRLS) 22 de enero de 2018

Puigdemont, atrapado nada más llegar a Copenhague... en la puerta giratoria del aeropuerto, en medio de una nube de cámaras pic.twitter.com/0a59y3y77z — Beatriz Navarro (@beanavarro) 22 de enero de 2018

El expresident y candidato de JuntsxCat,, se ha desplazado este lunes a(Dinamarca), para participar en una charla sobre la situación política de Cataluña, a pesar de las advertencias de la Justicia de que se cursaría unacon el Gobierno danés en caso de que así fuera.Sigue enel minuto a minuto sobre el expresident:Puigdemont interviene en estos momentos en la Universidad de Copenhague. "El apoyo de la UE a Rajoyy la amenaza judicial a nuestras instituciones", ha señalado. "Nosotros queremos ser la Dinamarca del sur", ha agregado.El juez Pablo Llarenade detención contra Carles Puigdemont ante Dinamarca, tal y como le ha solicitado esta mañana el fiscal ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía había solicitado cursar una orden de detención europea para Dinamarca, por los delitos de rebelión y/o sedición.La portavoz del PSC en el Parlament,, ha anunciado que su partido pedirá, Roger Torrent. En una rueda de prensa este lunes, ha considerado un "error" que el candidato sea un diputado quede investidura. Granados cree que esta decisión, después de que los letrados del Parlament emitieran un informe que rechaza una investidura telemática y la delegación del voto de los diputados en Bélgica.del Gobierno, y también ha valorado que quiera tener contacto con los diputados en prisiónTorrent también ha solicitado por carta una, Mariano Rajoy, para hablar de la "situación anómala" que vive el Parlament. [Ampliación] El presidente del Parlament catalán, Roger Torrent , ha propuesto este lunes a Carles Puigdemont, como, tras anunciar que el candidato de JuntsxCat es el que más apoyos ha reunido. Torrent ha manifestado que tiene "previstoy evidentemente con Puigdemont". También ha declarado su intención de hablar con Junqueras, Forn y Jordi Sànchez, actualmente en prisión preventiva.La Fiscalía recuerda en la petición de reactivación de la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que ha remitido este lunes al Tribunal Supremo que los delitos de sedición y/o rebelión que se le imputan están castigadosconElha remitido este lunes a las autoridades judiciales del país el pronunciamiento sobre el caso del expresident y. "La cuestión compete a las autoridades judiciales danesas", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas danesas. El ministro de Exteriores danés, el liberal Anders Samuelsen, ha evitado aclarar a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE a preguntas de la prensa, si la visita de Puigdemont pone a su Ejecutivo en una situación incómoda y si las autoridades danesas ejecutarán una eventual eurorden de detención y entrega a España.La Universidad de Copenhague ha cursado unaen Dinamarca, "como al resto de embajadas de la Unión Europea", según ha explicado a Europa Press el profesor, jefe del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Copenhague. Además, ha desvelado que la idea del debate surgió por iniciativa del propio Puigdemont,para exponer la situación política en Cataluña.Ladel Tribunal Supremo ha solicitado en la mañana de este lunes al juez Pablo Llarena que curse unacontra el expresidentpara que las autoridades danesas lo arresten y lo entreguen a España.Preguntado sobre si podría delegar el voto en el Parlament si fuera detenido, Cuevillas ha indicado que se tiene que valorar y que le corresponde al Parlament, pero ha indicado que "habríacon otras personas privadas de libertad".El abogado del expresident,, ha considerado que no se cursará la orden europea de detención, después de que éste ya haya aterrizado en Copenhague, aunque ha admitido que "todos los escenarios están abiertos". En sendas entrevistas en Rac 1 y Catalunya Ràdio, recogidas por Europa Press, Cuevillas ha opinado que puede pasar "absolutamente todo": que no se curse la euroorden, que se curse y que no llegue a tiempo, puede ser que se curse y que lo detengan, ya que todo es factible en estos momentos, en sus palabras.Fuentes del Gobierno afirman que se "ha puestoque tienen las fuerzas de seguridad sobre la situación de Puigdemont". En este sentido, el Gobierno: "La decisión de solicitar la euroorden corresponde a la justicia".El expresident(Dinamarca) pasadas las 8 horas donde tiene previsto asistir al debate organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague sobre la situación política de Cataluña, que tendrá lugar a las 14 horas. Según han podido captar varios medios, Puigdemont ha llegado al aeropuerto danés procedente de un vuelo de Ryanair desde el Aeropuerto de Charleroi, al sur de Bruselas, de donde ha salido sobre las 7.00 horas.