El CGPJ elige a un exsenador del PP para la Sala Penal del Supremo

Román, amigo de Lesmes y elegido por Gallardón

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) ha elegido este jueves a, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid,del Tribunal Supremo. Magro fuey ha sido presidente de lala Asociación Profesional de la Magistratura ( APM ), que representa a los jueces conservadores.El órgano de Gobierno de los jueces ha elegido hoy a otros dos magistrados para el alto tribunal, uno de los cuales,—que formará parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo—, fue secretario de Estadopor el Ministerio de Justicia. La tercera elegida hoy ha sido, de tendencia progresista, que irá a la Sala de lo Social, según informa Europa Press.Magro, que ocupará la vacante producida por la jubilación de, ha obtenidoemitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta por cuestiones de salud. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibidoEl nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremopor oposición eny tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.Elegido dos veces -en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.Vicente Magro es desde 2002y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.Por lo que respecta a, ha obtenidoemitidos en el Pleno. En su votación no ha participado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,, no ha participado en el debate y votación de este nombramiento dada su amistad con este candidato.Román fue nombrado en 2004 jefe del, cargo que desempeñó hasta 2011. En esa fecha fue nombrado secretario de Estado de Justicia, puesto en el que permaneció. En la actualidad estaba destinado en la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.Finalmente, el Pleno del CGPJ ha designado a, hasta ahora destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante —correspondiente al turno general— producida por la jubilación de José Luis Gilolmo López.María Luz García Paredes fuede Madrid, cuenta con experiencia docente como profesora del Máster de Derecho Procesal Laboral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha participado como ponente en distintos cursos, jornadas y seminarios y es autora de diversas publicaciones jurídicas, tanto individuales como colectivas.