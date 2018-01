Directo | Sáenz de Santamaría asegura que no se siente cuestionada tras el revés del TC

info Libre

Este sábado, el Tribunal Constitucional suspendía cautelarmente el pleno de investidura convocado para este martes a menos que el candidato, el expresident Carles Puigdemont , comparezca presencialmente en el Parlament con permiso del juez Llarena.Sigue enel minuto a minuto sobre el pleno de investidura:El abogado del candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont,, ha explicado este lunes sobre la petición de autorización al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poder estar presente en el pleno de investidura en el Parlament, tal como pide el Tribunal Constitucional (TC):JxCat ha registrado este lunes en el Parlament lade los exconsellers, ambos en Bélgica, han explicado fuentes de la candidatura.El Boletín Oficial del Parlament (Bopc) publica este lunes la(JxCat) a su escaño "con efectos desde el día 24 de enero".el número 18 por Barcelona,, y no es el único diputado de JxCat que dejará el acta: también lo harán este mismo lunes los exconsellers Lluís Puig y Clara Ponsatí.La coordinadora general del PDeCAT,, ha expresado este lunes su confianza en que el martes se celebrará el pleno para investir a Puigdemont porque "se presentó a unas elecciones a las que nadie dijo que no pudiera presentarse y ha resultado elegido". Sobre ERC, ha dicho estar sorprendida por que el portavoz republicano en el Congreso,, hablara de "sacrificar" a Puigdemont si la investidura resulta imposible, y ha insistido en que elSáenz de Santamaría ha recordado a Puigdemont que, si viene a España, el TC le ha indicado "clarísimamente" que tiene que. "Ese es el camino que tiene que seguir Puigdemont, el camino del Tribunal Supremo", ha apostillado. En cuanto a si el Gobierno contactó el sábado con los magistrados del TC ante el debate que ha provocado su recurso, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Ejecutivo ha presentado un recurso, que es la, "como hace todo el mundo en este país"La vicepresidenta del Gobierno, Soraya, ha asegurado este lunes que la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la investidura de Carles Puigdemont si no asiste al Pleno es una "buena noticia" y ha recalcado queporque el Ejecutivo cumple con su "obligación". La vicepresidenta ha añadido que el Gobiernoy ha subrayado que ahora "hay unas medidas cautelares clarísimas" del tribunal.