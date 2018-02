El tribunal envía a prisión provisional a Fèlix Millet y Jordi Montull

"No sé cómo va a huir"

El tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que enjuició el caso Palau , aceptó este lunes la petición de la Fiscalía Anticorrupción de enviar a prisión provisional al expresidente de la entidad musicaly a su mano derecha,, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, celebró una vista este lunes para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija–extesorero de CDC–, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea firme, y tras la vista les citó para comunicarles la decisión.La Fiscalía pidió el ingreso en prisión provisional para Millet y Montullante el evidente riesgo de fuga, y comparecencias periódicas para Gemma Montull y Daniel Osàcar. Las defensas, por su parte, y las defensas lo rechazaron alegando que siempre han respondido ante la justicia, además del estado de salud y edad de los tres hombres.La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet,, se opuso a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción:Castro negó que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como".Opinó que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet,en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.Ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alega además que, debido a este caso,y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".Por su parte, la defensa de, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional,—75 años—, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.En el caso del extesorero de CDC, Judit Gené, su abogada se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los—insuficiencia renal y cardíaca—, serían gravosas y difíciles de llevar.