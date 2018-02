Un cura de Lugo pide que se "expulse" de la Iglesia a Rajoy y a Feijóo "por usureros"

Un PP "carcomido por la corrupción"

Elde Xermade y Guitiriz, en Lugo, y de Aranga, en A Coruña, Luís Rodríguez Patiño, ha pedido que se "expulse" de la Iglesia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al titular de la Xunta,, por "usureros".Este párroco, que ha misado en la carretera que va de Momán (Xermade) a As Pontes para reivindicar que se arregle este vial,en pedir para ambos políticos "una expulsión manifiesta y expresa de la Iglesia".Ello, concreta, supondría que "se les impidiera entrar" en los templos, como reza "el Evangelio". Como argumento, ha aludido a "". Además, ha incidido en que, "cuando se les avisa, según dice el Evangelio, si no toman actitud, serán expulsados de la comunidad".El sacerdote ha acusado a los dos presidentes de ser los responsables "de la cantidad de sufrimiento que padece la gente. "Como", ha clamado."Todo aquello que vaya contra la dignidad, contra la vida de las personas, ha de ser objeto de. Estos señores están ignorando todo este sufrimiento", ha censurado.De Feijóo recuerda que ya fue "avisado" con lo sucedido por las vacunas para enfermos de Hepatitis C , un caso que está judicializado. "Todos, que decía Santo Tomás, tienen que ser expulsados de la Iglesia", ha reiterado.El padre Luís, como lo conocen sus feligreses, confía que esta" no caiga en saco roto por parte de sus superiores eclesiásticos."Espero que sí (se escuche la petición de que a ambos políticosa los templos): a Rajoy y a Feijóo", ha recalcado, antes de culpar también al presidente gallego "de los problemas que tienen las personas mayores" para que sean atendidos en el Hospital Universitario Lucus Augusti ( HULA ).Así, ha relatado el caso de dos octogenarios a los que se le emplazó a unacita médica para meses después de solicitarla, con lo que ello pueda representar, incluso que puedanEl cura también ha arremetido contra un Partido Popular "carcomido por la corrupción", dejando claro que". "Si el frutero está contaminado, tienes que tirar toda la fruta", ha instado, finalmente.