Barones del PSOE salen en defensa del castellano en los colegios de Cataluña pese a la postura de la Ejecutiva

Proteger el español de "las fauces independentistas"

La Ejecutiva rechaza el empleo del 155

Los presidentes de Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, los socialistas, salieron en defensa del castellano en Cataluña y abogaron por garantizar elen el que estudien sus hijos, informa Europa Press.Estos tres barones socialistas aprovecharon su asistencia al Comité Federal del PSOE en Aranjuez (Madrid) para reivindicar esta postura un día después de que Moncloa haya confirmado su intención deel procedimiento de inscripción de los alumnos para que puedan elegir el castellano como idioma vehicular Lambán llamó a corregir "más pronto que tarde" elque comete la Generalitat de Cataluña contra el castellano, idioma que, según él, fueen la escuela catalana, y defendió que el Estado regrese a Cataluña en materia de educación para remediar lo que, de lo contrario, terminaría en "un problema definitivamente irresoluble".El presidente aragonés defiende que cuanto antes deje de aplicarse el artículo 155 en Cataluña, mejor. Porque significará que hay un Govern constitucional. Sin embargo, no aclaró si es partidario de valerse de él, como quiere el Gobierno, para modificar el procedimiento de inscripción en las escuelas catalanas y permitir la selección paterna de la lengua vehicular de los alumnos. Eso sí, ha subrayado que el Estado debey asegurar "que se cumpla la ley" en Cataluña.Por su parte, Page garantizó que comparte el objetivo de, aunque achacó el anuncio del Gobierno a "un ataque de nervios absoluto" por la subida de Ciudadanos en las encuestas. Avisó de que este tipo de decisiones no deben anunciarse con "golpes de pecho" y llamó a que todo lo referente al empleo del castellano en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales salga de un pacto de Estado y no del intento del PP de "influir en las encuestas". Vara coincidió con sus colegas en quela lengua vehicular de los estudios de sus hijos y criticó al Ejecutivo al entender que, con la actual situación en Cataluña, aún sin gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre, "no es el momento de levantar barricadas lingüísticas". Una medida como la anunciada "más que sumar divide" cuando "ahora son tiempos de sumar", incidió.Este viernes la número cuatro del PSOE, Carmen Calvo para variar el modelo educativo catalán y aseveró que este debate correspondía al Parlament catalán. Según fuentes socialistas, el propio secretario general del partido, Pedro Sánchez, hizo alusión a la cuestión durante la discusión a puerta cerrada en el Comité Federal y subrayó que el 155 se aplicó en CataluñaTambién lamentó la decisión del Gobierno el primer secretario del PSC, Miquel Iceta , quien ironizó con que quiera cambiar la política educativa en Cataluña levantando "polémica" cuando. Por último, se ha sumado a esta vertiente el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López , quien acusó al Gabinete de Mariano Rajoy dey "gobernar más en Cataluña que en España".