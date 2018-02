Mas queda en libertad sin medidas cautelares tras reconocer que acudió a reuniones "políticas" y calificar la DUI de "simbólica"

Ya declara Lloveras

El magistrado del Tribunal Supermo Pablo Llarena no ha acordadocontra el expresident de la Generalitat de Cataluña y expresidente del PDeCAT Artur Mas tras la declaración de tres horas que éste ha prestado por su presunta implicación en el procés. Fuentes jurídicas han señalado que le ha preguntado si estarásiempre que se le convoque, a lo que el exmandatario ha contestado afirmativamente.A lo largo de su declaración, en la que ha, incluyendo las 50 preguntas que le ha realizado la acusación popular ejercida por Vox, Mas ha reconocido que participó en reuniones estratégicas aunque las ha llamado "políticas". Ha calificado la DUI de "puramente simbólica".Tras salir del Supremo ha sido recogido por un coche plateado y ha abandonado el lugarde decenas de personas y al grito de "no estás solo".Llarena ha adoptado su decisión pese a que Vox había soliciatdo que se le impusiera unapara evitar la prisión, además de comparecencias quincenales ante un juez y retirada de pasaporte. La Fiscalía del Tribunal Supremo se haa esta petición, si bien el juez no ha considerado conveniente acordarla, han señalado fuentes presentes en la declaración.Mas ha sido incluido entre los investigados por el instructor del proceso, Pablo Llarena, por los cargos que ejerció como presidente del partido y porque formaba parte del comité estratégico del procedo soberanista catalán diseñado en el documento Enfocats . Este plan de ruta fue incautado en el domicilio de, mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat en prisión preventiva Oriol Junqueras.Se le investiga por presuntos delitos depúblicos y tras su declaración ha comenzado la de la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y expresidenta desde hace poco de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), igualmente en calidad de investigada.Según las investigaciones, los imputados Mas y Lloveras, junto a los exmiembros de Govern y de la Mesa del Parlamento de Cataluña y el resto de investigados por Llarena podrían haber tenido unaen el desarrollo del procés, "aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término. No obstante, en manifestaciones públicas Mas se ha mostrado recientemente contrario a la opción unilateral mantenida por el también expresident Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde finales del pasado mes de octubre.Se da la circunstancia de quepor dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta del 9-N de 2014, y según la acusación continuó en la reiteración delictiva con su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. La inhabilitación está pendiente de ser confirmada por el Tribunal Supremo.