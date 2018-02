El posible secuestro de 'Fariña' llega a la Cámara gallega y el BNG recuerda "el paseo en yate" de Feijóo con Marcial Dorado

"No está suficientemente explicado"

La noticia de que el libro Fariña , del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego, puede ser secuestrado en cuestión de días si el exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar abona una caución de 10.000 euros, fue introducida en la mañana de este miércoles en la, según informó Europa Press.Así, la dirigente nacionalista aprovechó esta cuestión para recordar "el paseo en yate" de mediados de los años 90 del ahora presidente de la Xunta,, que posteriormente fue condenado por narcotráfico, y que fue revelado en 2013 a través de unas fotografías publicadas por el periódico El País.El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Collado Villalba, en un auto fechado a 12 de febrero firmado por la magistrada Alejandra Fontana, estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares realizada por eldel libro editado por Libros del KO en lo que se refiere a su persona. En el libro se hace una recopilación de la historia del narcotráfico en Galicia.Así, Ana Pontón inició la sesión advirtiendo de que. "El mismo día en que conocemos la condena de tres años a un rapero por criticar a la Familia Real, se secuestra un libro porque habla de los vínculos del narcotráfico con el Partido Popular", espetó.La dirigente nacionalista consideró que "". "Y viendo lo que está pasando, creo que hay paseos en yate por la ría de Arousa que no están suficientemente explicados", espetó.Cuando se desvelaron las fotografías en 2013, el presidente de la Xunta, que en los años 90 ejercía un cargo en la Consellería de Sanidade, llegó a comparecer en abril en el Parlamento de Galicia en una intervención en la que, pero en la que defendió que en 1997 se había "enfriado hasta cortar" la relación con él y que en todo caso se limitó siempre a momentos de ocio.En la sesión de este miércoles, Feijóo no se refirió a las acusaciones de Ana Pontón de forma explícita. Lo único que comentó al inicio de su respuesta (aunque no lo vinculó a las primeras palabras de la portavoz del Bloque y luego hiló con las críticas de la diputada a sus políticas de igualdad), fue que "a quienes representan a la mayoría de Galicia".Feijóo, que tras el episodio de las fotografías volvió a ganar las elecciones con mayoría absoluta en 2016, también dijo en su intervención quey contestó con estas palabras a los reproches de Pontón sobre el "argumentario machista y carca" que, dijo, sostiene el PP en temas de igualdad entre mujeres y hombres.