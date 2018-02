Rajoy, "a finales de junio"

Margarita Robles: 30.000 científicos se han ido de España. El país de Cajal, Ochoa y Marañón condena al exilio a sus investigadores, como denuncian Barbacid o Salas. Sr Rajoy, usted ya sólo es pasado. No hipoteque nuestro futuro. #ConRajoyYoMeVoy#ahoraunpaísdeciencia pic.twitter.com/sXe30nFYAg — PSOE Congreso (@gpscongreso) 21 de febrero de 2018

La exigencia al Gobierno por parte de los grupos de la oposición para que presente ya losfue uno de los temas que dominó la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados . El primero en sacar el tema fue Pablo Iglesias (Unidos Podemos) en su duelo dialéctico conIglesias recordó al jefe de los conservadores que la Constitución establece que las cuentas públicas tiene que ser sometidas a debate en la sede de la soberanía popular, algo que le llevó a concluir quela Carta Magna.El líder de Unidos Podemos, ironizó con que la pregunta que lanzaba este miércoles al Gobierno nada tenía que ver con la corrupción -"Por la corrupción ya les preguntan a ustedes los jueces", dijo-. Pero lanzó un dardo a los conservadores mientras les demandaba que presentasen de una vez los Presupuestos:A juicio de Iglesias, los conservadores "no se atreven a tener una discusión sobre los resultados económicos de su Gobierno "."En este país, por primera vez, el gasto en Sanidad va a bajar por debajo del 6% del PIB. Estamos en la cola europea en gasto por educación, 90 españoles con la situación de dependencia reconocida mueren cada día sin recibir los recursos y los servicios a los que tiene derecho.añadió.El líder de la formación morada sostuvo que "la situación de las cuentas de los españoles es lo que interesa a los españoles. Yo sospecho que a ustedes les interesan otras cuentas: las que tomó el señor Bárcenas, que le señaló a usted como receptor de cobros ilegales".Pero, si las pone, al menos tiene que venir al Congreso de los Diputados a dar la cara", subrayó.En respuesta, el presidente del Gobierno sostuvo que su intención es presentar el proyecto de las cuentas públicas a tiempo para que puedan ser aprobados a finales del mes de junio. Es decir, con un calendario similar al del año pasado.Rajoy, pues, modulaba las declaraciones de hace una semana del ministro de Hacienda,, en las que apuntaba la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no fuesen presentados por falta de apoyos.En todo caso, Rajoy quiso dejar claro que "si no fuera posible llegar a un entendimiento" para aprobar unos nuevos Presupuestos, siempre estarán los de 2017, que considera "unos buenos Presupuestos" y que ya están prorrogados. Y además, añadió que "hay algunas otras decisiones que se pueden tomar por otros procedimientos previstos en la legislación".El presidente reconoció haber visto la propuesta de Unidos Podemos y sus Presupuestos alternativos y dijo tener "la impresión de que eran los presupuestos de un millonario". "No hay manera de pagarlos, con absoluta franqueza", consideró."Los Presupuestos suyos, o algo parecido, aumentaban todas las partidas. Luego no hay dinero para llevarlos a cabo, lo que se hace es generar frustración y empezar con algo que ya vivimos en España", argumentó antes de sostener que "el problema de la crisis en España fue gastar lo que no había y llegar a un déficit del 11%". "Estuvimos a punto de quebrar y, por tanto, déjeme a mí que haga los Presupuestos y dedíquese usted a...", respondió Rajoy sin tiempo para concluir la frase al agotársele el tiempo.La misma exigencia sobre los Presupuestos trasladó ael portavoz de Ciudadanos . El partido naranja se niega a ofrecer apoyo al Gobierno mientras no dimita Pilar Barreiro, la senadora investiga en el marco de la operación Púnica.Por su parte, la portavoz socialista , Margarita Robles, echó en cara al Ejecutivo la situación de la ciencia e investigación en España.