El Ayuntamiento de Madrid ampliará en su protocolo de actuación la condición dea las, comoy amigas asesinados (como en el caso de Sergio Morate en Cuenca, que asesinó a su expareja y a una amiga pero esta última no es reconocida como víctima de violencia de género),, víctimas de la(como Diana Quer, tampoco considerada víctima de violencia de género) yasesinadas en el ejercicio de la prostitución.Para todas ellas se crearándentro del protocolo municipal. La iniciativa, presentada por Ahora Madrid y PSOE, ha salido adelante en el Pleno de Cibeles con los votos de todos los grupos municipales.La delegada de Políticas de Género y Diversidad,, ha explicado que la Ley integral contra la Violencia Machista sólo reconoce como víctimas de violencia machista a mujeres que han sido asesinadas en el marco de una relación de pareja o de expareja. Posteriormente a la aplicación de esta ley, todos los acuerdos internacionales hany han introducido otros casos."El Pacto de Estado reconoce la ampliación de este concepto contra la violencia contra la mujer pero el Ayuntamiento tiene que adaptar ely exigir al gobierno que modifique la legislación vigente para que la Ley de Violencia de Género integre todos esos casos que a día de hoy están fuera de ese reconocimiento integral como víctimas", ha señalado Mayer.En un encuentro con periodistas, Mayer ha aclarado que también se incluirán como, como puede ser la actual pareja de una mujer asesinada. Introducir estos cambios en el protocolo supone actualizar la contabilidad oficial a la realidad dado que muchas víctimas asesinadas por violencia de género no entran en las estadísticas oficiales., ha lamentado.Atenderlas como víctimas de género supondrá que no sean identificadas como víctimas de "crímenes comunes de asesinato" dado que requieren reconocimiento institucional como víctima de violencia de género,, con todo el protocolo adaptado a la cuestión de género.Con esta adaptación, el protocolo municipal ofrecerá a las víctimas indirectas, políticas de reparación, reconocimiento y asistencia de mano de los comités de crisis para todos los casos que no están incluidos en la ley.La concejala del PPha explicado el voto de su grupo después de reafirmar la postura que tienen sobre violencia de género, con "tolerancia cero". Después de plantear que "también hay hombres víctimas de violencia de género" y que se necesita reflexionar sobre esto, la edil ha destacado que el Convenio de Estambul fue ratificado por España en 2014 y que Madrid demanda una Estrategia por la Igualdad desde el Ayuntamiento, reivindicaciónMayer le ha avanzado que irá a la Junta de Gobierno la próxima semana y que el. La socialistaha demandado más recursos al Gobierno central, en dirección a la bancada popular.