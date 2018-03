Rubalcaba se desmarca de la escuela de gobierno del PSOE que busca escenificar la unidad interna

Presidentes autonómicos

El exsecretario general del PSOEserá baja en laque la dirección del partido organizará a mediados de marzo y que busca escenificar la unidad interna de la formación tras la etapa convulsa de los dos últimos años, informa Europa Press.El programa provisional difundido este viernes por la formación ya no incluye a Rubalcaba, como sí ocurre en cambio con el expresidente del Gobierno Felipe González, o los presidentes de Andalucía y Asturias, Susana Díaz y Javier Fernández, distanciados del líder del partido, Pedro Sánchez.Fuequien, en una reciente entrevista en televisión, anunció la celebración de estasde cuadros socialistas y las presentó como un acto que serviría para escenificar la unidad interna del partido porque contarían con la presencia de todos los exsecretarios generales.En un primer borrador de programa, Rubalcaba figuraba como ponente de un taller que lleva por título. El exministro del Interior, en cambio, se ha desmarcado finalmente de las jornadas. De ahí que ya no aparezca su nombre en el programa, ni siquiera como pendiente de confirmación.Entre la elaboración de una y otra versión del programa se produjo la negativa de la Ejecutiva Federal del PSOE de promocionar a la eurodiputada—mano derecha de Rubalcaba cuando éste dirigió el PSOE— como presidenta del Grupo de Socialistas Europeos en la Eurocámara para el año que queda de legislatura, en sustitución del italiano Giani Pittella, que previsiblemente logrará escaño en el Senado de su país en las elecciones del 4 de marzo.Rubalcaba es, hoy por hoy, el unico exlíder del PSOE con el que Sánchez no ha conseguido, como sí ha ocurrido en cambio con Felipe González, con el que Sánchez comió hace unas semanas.González figura como conferenciante, aunque, en una clase magistral titulada Aportación de la socialdemocracia a la construcción europea, el sábado 17 de marzo, el mismo día en que su sucesor en el liderazgo del PSOE, Joaquín Almunia, participará (él sí ha confirmado) en el taller Futuro de la UE. Nuevo contrato social.El expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOEtambién ha confirmado que impartirá la clase magistral Socialismo es democracia. Negociaciones políticas, el viernes a las 19.00 horas.La tarde del sábado estará reservada a los presidentes autonómicos para que hablen de la España autonómica. Sólosu participación en una mesa redonda donde estarán los dirigentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Aragón, Javier Lambán; Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Baleares, Francina Armengol; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.El programa se completa, entre otros, con una conferencia del exsecretario general de la OTAN y ex alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UEsobre Un nuevo PSOE para una nueva Europa.Esta escuela de gobierno se desarrollaráen la Nave Boetticher, edificio diseñado por el Ingeniero Eduardo Torroja en los años 40 del pasado siglo en el distrito de Villaverde. Por ella pasarán más de 130 dirigentes políticos, profesionales, expertos y activistas que debatirán sobre la necesidad de cambiar España y la Unión Europea desde gobiernos de izquierdas.Este punto de encuentro, subraya el partido, será una gran plataforma donde reflexionar sobre la mejora de la acción de los gobiernos socialistas y las instituciones lideradas por fuerzas progresistas, al tiempo que contribuirá ade cara a las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019.Está organizada por el Partido Socialista y la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo. Pedro Sánchez ha escrito una carta a los militantes invitándoles a asistir, pero el encuentro está, además de contar con un sitio web propio: www.buengobiernojaimevera.es.