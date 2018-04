Podemos dice que Cifuentes "miente con todos los dientes" y vuelve a exigir su dimisión

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid,, aseguró este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid,sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y le, informó Europa Press.Así lo sostuvo Ruiz-Huerta este miércoles durante su segunda intervención en el Pleno extraordinario en la cámara regional sobre la polémica del máster de la dirigente madrileña."Usted dice que es una persona honrada, y los madrileños desean creerla porque no quieren tener una presidenta que no es honrada. Pero tras sus explicaciones de hoy, queda acreditado que, miente usted con todos los dientes", le espetó a la presidenta regional.Así, la portavoz de Podemos auguró que los ciudadanos"cuando niega que destituyó al señor Taboada como consejero porque la Justicia le pisa los talones, y que lo ha mandado al Senado para protegerlo que la acción de los Tribunales"."Los ciudadanos no podrán creerla cuando diga que usted se ha negado a entregar lasa la oposición, cuando la realidad es que usted formaba parte del Consejo de Administración del Canal cuando se realizó la expansión por América Latina", le echó en cara Ruiz-Huerta.La portavoz de la formación morada incidió en que, si es que alguien todavía creía que era la regeneradora de un partido con niveles de corrupción insoportables". "Usted no puede seguir gobernando esta Comunidad Autónoma, porque ya no la cree nadie, señora Cifuentes", le dijo a la presidenta regional.En esta línea, la líder de Podemos en la Asamblea sostuvo que la carrera política de Cifuentes ha terminado y le pidió que ahorre a los madrileños que padezcan "el" que supone que siga "en el cargo ni un segundo más"."A usted señora Cifuentes,a la enseñanza pública con su máster falso.", le exigió la portavoz de la formación morada.