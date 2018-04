Una de las profesoras que supuestamente firmó el acta de Cifuentes se niega a responder a 'El Intermedio': "Lo haré ante la universidad"

VÍDEO | @a_lo_gonzo localiza a la profesora que firmó el acta del máster de Cifuentes: "Siempre he mirado por mis alumnos" #elintermedio https://t.co/WUvwSUQSYy — El Intermedio (@El_Intermedio) 3 de abril de 2018

El Intermedio, de La Sexta, localizó este martes a una de las profesoras que supuestamente firmó el acta que empleó la presidenta de la Comunidad de Madrid,, para demostrar que la información publicada por eldiario.es sobre su máster era falsa. Lo hizo en la propia Universidad Rey Juan Carlos, hasta la que se desplazó el periodista Gonzo para intentar hablar conque examinó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta.La docente, no obstante, no contestó a ninguna de las preguntas que le lanzó el reportero: "", aseguró. "Es quien me ha pedido las explicaciones", se intentó defender. La Universidad Rey Juan Carlos abrió una investigación interna para intentar responder a la polémica que saltó hace algunas semanas y sobre la que Cifuentes aún no ha dado explicaciones. No obstante, este miércoles tendrá que enfrentarse a las preguntas de la oposición en el Pleno de la Asamblea de Madrid para explicar, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid y del Socialista, las informaciones.Lo hará el mismo día que el escándalo daba un nuevo giro. Este mismo miércoles, El Confidencial publicó que que–una de ellas Souto– que figuran en este documento que acredita la presentación del trabajo fin de máster fueron, según fuentes del Instituto de Derecho Público de la universidad, el organismo del que depende la titulación.El diario digital añade además que el catedrático responsable del máster,, se reunió este martes con las tres profesoras en el despacho de un abogado "para tratar deen su inminente declaración ante la investigación interna abierta por la universidad".