El portavoz del PP en la Asamblea abre la puerta a la dimisión de Cifuentes y luego se desdice

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid , ha asegurado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tiene, cuya intención es que agote esta legislatura, después de que este mismo viernes el propio Ossorio abriera la puerta a su dimisión.El portavoz del PP ha matizado unas declaraciones previas a Telemadrid en las que señalaba que ante la amenaza de que la formación de Rivera apoyara la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid si ésta no dimite había que contemplar esa opción: "Tenemos la amenaza de Ciudadanos de que, en caso de que no se produzca esa dimisión, apoyaría esa moción de censura, y lógicamentey pensar en ella por el bien de todos", había expresado.Ossorio ha defendido que en sus declaraciones anterioresy no a la dimisión. El posible apoyo de Ciudadanos a la moción de censura planteada por el PSOE-M "está encima de la mesa y por supuesto que esa opción la contemplamos, porque está ahí", ha indicado.Así, ha señalado que la intención del grupo popular es que Cifuentes acabe esta legislatura "con un Gobierno que lo ha hecho estupendamente bien". Además, ha insistido en que e. "Esa opción lógicamente está en los medios de comunicación, está en el debate político, pero desde luego el grupo parlamentario popular no contempla la dimisión", ha sostenido.Esta mañana, en declaraciones a Onda Madrid , el portavoz del PP en la Asamblea ya había sostenido que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid supondríaOssorio suscribía las declaraciones del secretario de Estrategia Electoral del Partido Popular de la Comunidad y portavoz del PP en Fuenlabrada, Sergio López, en las que señaló quepor parte de la Dirección nacional dejar caer" a la presidenta.