Torrent irá a Ginebra para llevar a la ONU la "vulneración de derechos" por parte del Estado

Resolución de la ONU

El presidente del Parlament, Roger Torrent , se reunirá este miércoles y jueves en Ginebra (Suiza) con miembros de la ONU para "denunciar la" por parte del Estado.Según fuentes parlamentarias, el objetivo de Torrent es defender los derechos políticos de todos los diputados y "denunciar lasdel Estado" en el Parlament.Torrent ha tomado esta decisión después de haber propuesto a tres candidatos a la investidura —Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat)— y quetras decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.Puigdemont no se sometió a ningún debate de investidura porque el TC señaló que debía estarmientras que en el caso de Jordi Sànchez fue el TS el que le denegó el permiso para acudir al pleno o comparecer mediante videoconferencia.Con Jordi Turull la situación fue distinta, ya que sí pudo someterse a una primera votación de investidura que no superó porque no obtuvo los apoyos necesarios, pero no pudo acudir a la segunda votación, programada para 48 horas después, porqueTorrent considera que esta situación es inadmisible y por ello acudirá a Ginebra paraTras la negativa a poder ser investido, Jordi Sànchez llevó su caso precisamente a la ONU, que respondió dictando unas medidas cautelares dirigidas al Estado en las que exigía que garantizara todos losTorrent quiere hablar de este asunto con los miembros de la ONU con los que se reunirá, para alertarlos de queal rechazar la investidura de Sànchez.Se da la circunstancia de que en Ginebra residen dos exdiputadas del Parlament, que son la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la cupaire Anna Gabriel, que rechazaron comparecer ante el TS y se desplazaron a la ciudad suiza.