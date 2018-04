El TC admite a trámite la impugnación del Gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la Generalitat

Advertencia a Torrent

El Estado tiene "miedo"

Tenen tanta por a la investidura del president @krls que s’acaben de petar el que no varen atrevir-se el 27 de gener: Consell d’Estat i lletrats del TC. I això que fa 1 mes i mig varen dir que el procés havia perdut l’objecte. https://t.co/FntxcTX0je — Josep Costa (@josepcosta) 26 de abril de 2018

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite por unanimidad la impugnación por parte del Gobierno —que no contó con el aval del Consejo de Estado— de la resolución del pasado mes de enero por la que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, propuso la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat. Además advierte que un nuevo intento de "reproducir" esta investidura supondría contravenir esta suspensión y tenerAsí lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de garantías, que señalan que un nuevo intento de investir a Puigdemont supondría, en principio, contravenir la suspensión acordada este jueves a no ser que se apruebe una nueva ley por el Parlament que modificara las circunstancias actuales. En este caso, además, lo más probable sería que esta nueva norma se recurriera y fueraLa Abogacía del Estado presentó el 26 de enero el recurso que pedía la, firmada por Torrent el 22 de enero. Sin embargo, el TC no tramitó el recurso del Gobierno central, lo que hubiera supuesto la suspensión del pleno de investidura, y se limitó a dictar unas medidas cautelares por las que la sesión sólo se suspendería si se pretendía celebrar una investidura a distancia o Puigdemont acudía sin permiso del juez Pablo Llarena. Tras ello, Torrent aplazó la sesión.El tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado ahora que aunque Torrent dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara uno nuevo, el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy planteaque justifican que no se declare la extinción de la causa. Por ello, se pronunciarán sobre el fondo y, mientras tanto, una eventual investidura de Puigdemont sigue en suspenso.Así, el TC aprecia que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal —dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar— quedaronpor la decisión del presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación.Según entiende el TC, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnadaadoptadas es dicha ocasión —que fuera presencial y con permiso del juez—.Además de dar un, el Tribunal declara "nulo y sin valor ni efecto alguno" cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución "incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos".Asimismo, notifica personalmente la presente resolución tanto a Torrent como a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, José María Espejo-Saavedra Conesa, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez lbáñez, yJoan García González y doña Alba Vergés i Bosch yde "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".En particular, de que se abstengan de ", en el ámbito de sus respectivas competencias,que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".Por otro lado, el TC recaba el auxilio jurisdiccional delpara realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament,, ha afirmado este jueves que la decisión del TC constata que el Estado tiene "miedo".por la investidura del presidente Puigdemont que se acaban de petar lo que no se atrevieron el 27 de enero: Consejo de Estado y letrados del TC. Y eso que hace un mes que dijeron que el proceso independentista había perdido el objeto", ha expresado Costa a través de un apunte en Twitter recogido por Europa Press.