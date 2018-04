El SAT vuelve a ocupar la finca 'Cerro Libertad' para pedir que "esté al servicio de los trabajadores"

Aquí os dejo un vídeo con la ocupación del Cerro Libertad. El 19 de abril fuimos desalojados y hoy, 28 de abril, lo volvemos a ocupar. Estos 7.000 olivos no pueden seguir abandonados mientras que el paro golpea a nuestras familias. pic.twitter.com/OcZqxGK4Tn — Diego Cañamero Valle (@DcaValle) 28 de abril de 2018

El Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén ( SAT ) volvió a ocupar la finca del Aguardentero, bautizada como Cerro Libertad en pasadas ocupaciones, con el objetivo de pedir que dichas tierrasEn declaraciones a Europa Press, el portavoz del SAT en Jaén,, explicó que la ocupación se realizó el pasado día 20 de abril, justo un día después de que se efectuara la orden de desalojo de esta misma finca, que desde un año antes ocupaba el sindicato, si bien fue este sábado cuandoEn concreto, fue sobre las 10,00 horas, y con la participación de unas 50 personas instaladas en una caseta de la finca, según explicó el representante del SAT.El terreno, de 74 hectáreas y propiedad de una entidad financiera, está situada a cuatro kilómetros de Jaén capital. Cabe recordar que el SAT la ocupó 1 de abril de 2017, cuando se cumplía un año de la entrada en prisión del que fuera portavoz provincial del SAT, Andrés Bódalo , y se llevó a cabo como una medida más paraMoreno explicó que la ocupación se debe a que "else encuentran en manos de entidades financieras pese a las altas tasas del paro en el sector rural". "El, mientras que el 99% podrían pasar a tener una función social si la Junta de Andalucía quisiese", recalcó.En este sentido, el sindicalista reclamó a la administración andaluza que se involucre en el proceso, ya que "la finca Cerro Libertad va a ser el faro que alumbre esta lucha".Al respecto, Moreno subrayó que "los jóvenes no están dispuestos a irse de la provincia mientras haya tierras con recursos", por lo que matizó que desde el sindicato "no queremos la propiedad del terreno, sino".Asimismo, desde el SAT recalcaron que no se retirarán del inmueble, así como también criticaron que agentes de la Guardia Civil les pideran identificarse.Por ello, Moreno indicaron que, entre ellos, el diputado de Unidos Podemos por Jaén y ex portavoz del SAT, Diego Cañamero , y el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina , presentes también en la finca, según relató.