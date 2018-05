info Libre

Las tres causas del tesorero de Rivera

El 'caso Cuadrado'

El Partido Popular trasladará a la Justicia el informe de conclusiones que se redacte al término de la Comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, tras las informaciones publicadas porque demuestran que el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, faltó a la verdad en sede parlamentaria cuando dijo que no tenía ninguna causa pendiente ni en España ni fuera de España. Concretamente, cuando en julio de 2017 negaba tajantemente ese extremo, estaba inmerso en, al menos,En rueda de prensa en el Senado, que este jueves acogió otra sesión de la citada comisión, el portavoz del PP en este órgano de la Cámara Alta, Luis Aznar, anunció que su formación remitirá esa información "a quien corresponda"Los conservadores señalan que, a tenor de las informaciones publicadas, "se ha mentido" y. " Mentir aquí es un delito , por tanto tiene que tener, defendió Aznar.Mientras Ciudadanos considera que se trata de un asunto "privado" y el líder del partido, Albert Rivera, ha minimizado el caso, el PP cree que circunscribirlo a la esfera "particular" es "una barbaridad". "Se ha mentido por su director financiero. Este señor [Cuadrado]al frente de una responsabilidad como esta", valoró Aznar.Las conclusiones de esta investigación no estarán listas antes del verano.En sus declaraciones a los medios, Aznar lamentó que, a raíz de las informaciones publicadas por, dirigentes como Pablo Iglesias (Unidos Podemos) y José Luis Ábalos (PSOE) hayan hecho declaraciones sobre lo que ocurre en una comisión parlamentaria a la que no acuden. El PP está solo en este órgano parlamentario que fue concebido como una especie de contraprogramación a la comisión de investigación que, en el Congreso, estudia de forma monográfica la presunta financiación ilegal de los conservadores.En este sentido, invitó a los partidos a que se incorporen y aporten a la hora de redactar las conclusiones.El 13 de julio de 2017,compareció ante la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado. Preguntado en varias ocasiones por Aznar sobre si tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España", Carlos Cuadrado fue tajante:. El tesorero de Ciudadanos no dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con la documentos oficiales a los que ha tenido acceso, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil). Dos procesos judiciales se dirigían directamente contra Cuadrado y el tercero contra la compañía Square Brasil Comércio Importação e Exportação de Máquinas Ltda., de la que el político español es administrador único y dueño del 99% de las acciones.Los llamados a comparecer a una comisión de investigación parlamentaria no sólo tienen la obligación de hacer acto de presencia cuando son convocados, también tienen la obligación de decir la verdad.Así figura en el Código Penal , que en su artículo 502.3 señala lo siguiente: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigadoCuadrado ha explicado ahora aque, con sus respuestas al senador del PP, se referíaque le impidiese "declarar ante la comisión". "El senador Aznar buscaba saber si quería excusarme para declarar por tener causas judiciales", afirma.A juicio del tesorero de Ciudadanos, el PP intentaba en esta comisiónde que todos los tesoreros de los partidos "actúan igual" con el caso Bárcenas como contexto."Yo respondí pensando que no había ningún procedimiento penal que me impidiera declarar ante la comisión o que mi declaración pudiese perjudicarme en unos procesos judiciales.o administrativos por mi actividad profesional, que nada tienen que ver con mi cargo como responsable desubraya.Pero lo cierto es que el senador del PP no hizo alusión a causas penales en ningún momento de su intervención.ha desvelado que, además, la Justicia de Brasil ha bloqueado dinero de las cuentas del tesorero de Ciudadanos en otro procedimiento judicial.El proceso contra Carlos Cuadrado empezó el 1 de abril de 2014 en los, ciudad del interior del Estado de São Paulo, y sigue en tramitación. El empresario español fue demandado por incumplimiento de la legislación laboral brasileña, al no haber pagado presuntamente las tasas de cotización a la Seguridad Social referentes a la contratación del demandante,El demandante era trabajador de Ibertex Importação e Exportação de Máquinas Texteis Ltda., empresa que el tesoreso de Cs constituyó en Brasil junto a un socio portugués. Ambos eran dueños del 50% del capital de la compañía,