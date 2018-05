Cospedal dice a Sánchez que apoyarse en los separatistas para gobernar le convierte en "enemigo" del Estado de Derecho

El PSOE tiene "una enfermedad"

Pide a Cs que "no actúe de muleta"

La secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal , ha advertido este domingo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , que pretender "apoyarse" en los independentistas y separatistas para gobernar por medio de una moción de censura le convierteinforma Europa Press."Todos sabemos que van a tener que pagar un peaje más tarde o más temprano, y que pretender apoyarse en los enemigos del Estado de Derecho,", ha señalado Cospedal en Toledo, donde ha presidido la reunión de los presidentes provinciales del PP de Castilla-La Mancha.Es por ello por lo que ha preguntado al PSOE si quiere convertirse en "rehén" de los independentistas y someterse al "chantaje" que hacen "permanentemente" a España. "¿Quiere explicarnos Pedro Sánchez qué está dispuesto a dar a los separatistas a cambio de ser presidente del Gobierno?", se ha preguntado.Bajo su punto de vista, el PSOE tiene "una enfermedad" y es que, según ha añadido, sus secretarios generales "solo tienen un objetivo vital y político, que es trabajar para sí mismos".o darles la relevancia política que por sí solos son incapaces de alcanzar", ha agregado.Por ello, la secretaria general de los conservadores ha criticado que con la moción de censura del PSOE se va a someter otra vez a los españoles al "", en un momento en el país en que se exige a "todos" responsabilidad y estar "a la altura de la situación".En este sentido, ha dicho a Pedro Sánchez que los españoles no perdonarán a quienes "dejándose llevar por egoísmos personales pongan en peligro sus intereses". "No hay ninguna justificación para hacer lo que Sánchez ha hecho, que es: hacer presidente a quien nunca ha ganado unas elecciones".Cospedal, tras referirse a Sánchez como secretario general que ha llevado al PSOE a los peores resultados de su historia o a tener menos diputados que nunca, le ha dicho que no puede ser que pretenda ser presidente "por la puerta de atrás" a costa de "lo que sea". "", ha manifestado.Cospedal también ha tenido palabras para Ciudadanos, a quien ha pedido que "no actúe de muleta" del PSOE apoyando con Podemos la moción de censura y queque está llegando al país después de la crisis económica."Se trata de un momento esencial en la historia de España y de algo que no nos podemos permitir perder, que es la recuperación económica que por fin está llegando a las familias españolas", ha indicado la secretaria general del PP, para afirmar que "o se suben las pensiones a todos los pensionistas".Según ha señalado, todo esto es lo que "está en juego" y ha apuntado que "es mucha casualidad" que apenas unas horas después de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, Pedro Sánchez haya planteado una moción del censura, "porque no quiere la estabilidad de España". Por ello ha insistido en pedir al partido liderado por Albert Rivera que "no haga de muleta" a aquellos que "siempre" han dejado España en la ruina."Ya sabemos todos que está buscando un lugar dentro del PSOE, pero no puede ser a costa de intereses de los españoles", ha indicado la secretaria general del PP, para concluir que esta es la razón por la que desde el PP se pide "responsabilidad y pensar en España".