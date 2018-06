Ciudadanos pide a Sánchez un acuerdo para reactivar el 155 en Cataluña y evitar un nuevo "golpe a la democracia"

No entregarles los instrumentos para que den "otro golpe"

Ciudadanos insiste en pedir elecciones

El secretario general de Ciudadanos,, defendió este lunes que el PP, el PSOE y su propio partido deberían acordar y aprobar en el Senado lade la Constitución en Cataluña para no tener que devolver a los independentistas las herramientas con las que, a su juicio, dieron un "golpe a la democracia" que podrían repetir, informó Europa Press."Llamamos a los partidos constitucionalistas, especialmente al PSOE y a Pedro Sánchez, a que nos sentemos y hablemos de cómo volvemos a instaurar un 155 que por lo menos" que maneja la Generalitat, "", dijo en rueda de prensa en la sede de Cs.Villegas sostiene que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sus compañeros del Govern y el expresident Carles Puigdemont "son los mismos que dieron elen septiembre, organizaron el pseudorreferéndum del 1 de octubre e hicieron la declaración unilateral de independencia".Ahora, con el levantamiento del artículo 155, "les estamos entregando otra vez las herramientas" con las que llevaron a cabo esas acciones "sin que hayan expresado su arrepentimiento o una rectificación de su conducta", advirtió.Teniendo en cuenta que Torra mantiene su intención de "hacer república" y que "en todas sus actuaciones se coloca", Ciudadanos ve "motivo suficiente" para volver a aplicar esa medida de la Carta Magna."No hace falta esperar a que den otro golpe", subrayó el dirigente de la formación naranja, que denunció también que el acto de toma de posesión de los consellers fue uny que el independentismo insiste en "la ocupación de los espacios públicos" con símbolos partidistas o ideológicos.A la pregunta de si pidieron una reunión al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de cómo reactivar el 155 en Cataluña, Villegas respondió quey que Ciudadanos está "a su disposición".Según señaló, habrá que ver "cómo lo hace este Gobierno con solo 85 diputados" en el Congreso y "una minoría clara en el Senado", y "cuánto le pesan lascatalanes" (ERC y PDeCAT) que apoyaron la moción de censura a Mariano Rajoy e invistieron a Sánchez como presidente.Para la formación naranja, el Ejecutivo que encabeza Sánchez escon partidos nacionalistas e independentistas y con Podemos, por lo que se mantendrán "vigilantes". Sin embargo, evitó pronunciarse por ahora sobre algunas de las primeras medidas que podría tomar el nuevo Gobierno.Villegas reiteró que tras conocerse lo que decía sobre el PP la sentencia del caso Gürtel, la legislatura quedó "liquidada" ygenerales anticipadas para "dar la voz a todos los españoles", no "prolongar la agonía del sistema del bipartidismo".Tras reafirmarse en esta posición pese a las críticas tanto del PP como del PSOE, el secretario general de Cs declaró: "Nosotros estamos donde tenemos que estar,".Tampoco lamenta no haber alcanzado un acuerdo con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al reunirse con él la semana pasada, ya que, según detalló, no entraron a discutir posibles fechas para los comicios porque el dirigente socialista no aceptó la propuesta de Cs de que retirasen su moción y presentaran otra con uncuya única función como presidente fuera convocar las elecciones."Y sabíamos que el PSOE estaba negociando con el PNV , que estaba ofreciendo a unos unas cosas y a otros otras, con lo cual la credibilidad de lo que se ofrecía en ese momento estaba clara,", señaló.Villegas aseguró que Ciudadanos seguirá defendiendo "la unión y la igualdad de los españoles, la regeneración democrática y".