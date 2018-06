Un juzgado falla que los 'riders' de Deliveroo tienen una relación laboral y no son trabajadores por cuenta propia

Acta de trabajo

El juzgado número 6 de Valencia falló este lunes que los trabajadores de la empresa de reparto de comida a domiciliono trabajan por cuenta propia a pesar de que pongan su vehículo y móvil propio para su cometido sino que mantienen una relación laboral con la compañía. Así lo señala en una resolución en la que considera "improcedente" el despido de uno de sus riders yen las mismas condiciones que antes del despido o abonarle una indemnización de 705,13 euros, informó Europa Press.La magistrada del juzgado considera de esta forma probada la existencia de una relación laboral entre el repartidor con la empresa ya que en la prestación de este servicio se cumplen lasque marcan los trabajos por cuenta ajena.No obstante, la jueza rechaza en su resolución, contra la que cabe un recurso de súplica ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana, que sea unLa empresa alegó que con el trabajador mantenía una relación de naturaleza civil/mercantil, pero no laboral. Al respecto, señala que en el contrato de prestación de servicios que firmaron en octubre de 2016, se refleja quey que el objeto del contrato y los servicios tendrán "naturaleza mercantil".Por ello, establecía el proveedor actuará "en todo momento como contratista independiente y no será considerado ni se presentará como agente, empleado, o socio de la empresa". Además, exige a los repartidores disponer depara sus desplazamientos.Sin embargo,ya que era Deliveroo la que decidía en qué horario iba a trabajar el repartidor cada semana, daba instrucciones "concretas" sobre cómo tenía que realizarse y tenía en todo momento geolocalizado al trabajador a quien podía pedir explicaciones en cualquier momento sobre el servicio.Además, también quedó probado que una vez asignado un turno a un repartidory debía contar con la autorización de la empresa para poder cambiar.Asimismo, el trabajador. De hecho, la empresa precisamente alegó el rechazo de ofertas y la falta de disponibilidad reiterados como causa de extinción de la relación.Del mismo modo, se considerada probado que un repartidor debía comunicar 15 días a la empresa que se quería marchar, y que aunque aportara su bicicleta y teléfono móvil "carecía de organización empresarial" siendo Deliveroo la que organizaba la actividad.Respecto a la exigencia de ajeneidad, la jueza apunta que es la empresa la quepor el trabajador, que este percibía con independencia del cobro por parte de la empresa y que los riders "no participaban en modo alguno de los beneficios que en su caso" obtuviera Deliveroo, que era quien fijaba las condiciones de los restaurantes adheridos y de los clientes que el trabajador desconocía.Inspección de Trabajo ya levantópor el periodo comprendido entre mayo de 2016 y septiembre de 2017 por la prestación de servicios laborales sino haber sido dados de alta en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena.Ante las alegaciones de la empresa, la Tesorería General de la Seguridad Social acordó el inicio de la tramitación correspondiente del procedimiento de oficio y suspender la tramitación del procedimiento liquidatorio.