Los 17 ministerios en los que ha articulado su Gobierno Pedro Sánchez, órganos superiores de los que dispondrán todas las carteras a excepción de las de Cultura y Agricultura, según el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, que reestructura los departamentos ministeriales y define sus funciones. La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, establece las adscripciones del Centro Nacional de Inteligencia, que dependerá del Ministerio de Defensa; el Consejo Superior de Deportes, vinculado a Cultura y la Secretaría de Estado de Comunicación, que formará parte de Presidencia aunque funcionalmente, dependerá de la ministra Portavoz.Sigue enminuto a minuto la actualidad política un día después de que se conociera la composición del nuevo Gobierno socialista:JxCat ha pedido este martes queno sea ministro de Cultura y Deporte por los "comentarios denigrantes, insultantes, xenófobos y sexistas" que ha publicado en las redes sociales y que, a su juicio, lo desacreditan como responsable de las políticas culturales del Gobierno. "Una persona que publica opiniones y mensajes de contenido clasista, con connotaciones sexistas, denigrantes y en que menosprecia e insulta a más de dos millones de catalanes no es una persona adecuada para ocupar el cargo de ministro de Cultura", ha zanjado el grupo en un comunicado.Todos los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han elegidoante el rey Felipe VI este jueves en el Palacio de la Zarzuela. Lo han hecho, al igual que el propio Sánchez, ante un ejemplar de la Constitución española y en ausencia de símbolos religiosos. Varios de ellos han innovado en la fórmula prometiendo mantener en secreto la deliberación delen referencia a la mayoría de mujeres que forman el gabinete.La fórmula la ha estrenado la vicepresidenta y titular de Igualdad, Carmen Calvo, que ha sido la segunda en prometer el cargo tras la titular de Justicia, Dolores Delgado. La mayor parte de sus compañeros ha repetido este método.Eldel Gobierno socialista de Pedro Sánchez, una función que hasta ahora desempeñaba Carmen Martínez Castro en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Miguel Ángel Oliver (Madrid, 1963) es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tras una extensa trayectoria profesional en la radio, Miguel Ángel llegó a Cuatro en 2005 para dirigir Noticias Cuatro Fin de Semana, y desde el año 2014 Noticias Cuatro 20h.Pedro Sánchez ha nombrado a su asesor. Nacido en 1981 y natural de San Sebastián, ha sido consejero autonómico en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y director del Gabinete de la Presidencia en el periodo del popular José Antonio Monago.En www.porcentual.es han analizado la presencia en Twitter de las nuevas ministras y ministros y la actividad que desarrollan en esta red social. El presidente, Pedro Sánchez, y los ministros Pedro Duque (Innovación) y Maxim Huerta (Cultura) son los más activos en esta red social en cuanto al número de seguidores., inminente ministra de Transición Ecológica, ha admitido la dificultad de transformar el modelo energético español aunque se ha mostrado convencida de que "es la hora del desarrollo sostenible". "Lo más difícil es salir de un modelo en el que hay inversiones e intereses creados e ir a otro del que, probablemente, salgamos ganando todos", ha explicado Ribera en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press antes de jurar o prometer el cargo ante el rey Felipe VI . Para la nueva ministra, la etapa que ahora inicia al frente de la cartera de Transición Ecológica "es un reto apasionante que se debe hacer entre todos para logar la modernización del sistema económico e industrial". En cuanto a la decisión de aglutinar en el mismo ministerio las competencias de energía, medio ambiente y cambio climático, ha apuntado la necesidad de avanzar hacia "un sistema más plural, diverso y positivo". En cuanto a su agenda, Ribera se ha referido a la reunión prevista en lunes en Luxemburgo en la que se decidirá el llamado, "uno de los elementos más importantes para facilitar las políticas europeas que permitirán llegar a 2030 con los objetivos de París cumplidos".La inminente ministra de Defensa,, ha asegurado este jueves que no hizo "ninguna reivindicación" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Centro nacional de Inteligencia, que a partir de ahora dependerá de su gestión, y ha explicado que el traspaso obedece a la gran carga de trabajo que se ha asignado a la vicepresidenta del Gobierno. "Yo no he hecho ninguna reivindicación porque para cualquier persona con voluntad de sacrificio público estar en el gobierno de tu país es lo más importante", ha señalado en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha explicado además que "en este momento la vicepresidenta del Gobierno tieny el CNI exige una "dedicación y unos retos" no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Robles, que tomará posesión del cargo en las próximas horas, ha recordado no obstante que ella cuenta con experiencia previa con el CNI, pues ya trabajó con los servicios de información cuando ocupó la secretaría de Estado de Interior (bajo presidencia de Felipe González)., cuya misión en el Ministerio para la Transición Ecológica con una Secretaría de Estado será "la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico", con las secretarías de Estado de Energía y la de Medio Ambiente. No tendrán organismos superiores el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que gestionará Luis Planas, ni el Ministerio de Cultura y Deporte de Màxim Huerta, de acuerdo al Real Decreto.El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social decontará con dos secretarías de Estado, la de Migraciones, por lo que estas políticas ascienden de rango ya que en la Legislatura anterior se gestionaban desde una secretaría general; y la de Seguridad Social, preexistente. Meritxel Batet, por su parte, tendrá en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública la Secretaría de Estado de Política Territorial y la de Función Pública, así como Carmen Montón dispondrá en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.La cartera de Fomento que asume, tendrá Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo decontará con un organismo superior para Comercio y otro para Turismo.Respecto al Ministerio de Educación y Formación Profesional asignado ay del que se ha desgajado la competencia en Universidades que tradicionalmente asumía, contará con una Secretaría de Estado homónima. Mientras, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque tendrá Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.No cambian las estructuras de la cartera de Justicia que asumirá, y que contará con una secretaría de Estado homónima, y de la cartera de Interior que dirigirá, que seguirá contando con una Secretaría de Estado de Seguridad. Hacienda, a cargo de, se articulará en la Secretaría de Estado de Hacienda y la de Presupuestos y Gastos, y según este Real Decreto habrá de encargarse en primer lugar de realizar "las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento" a la nueva estructura ministerial del Gobierno. En el Ministerio de Economía y Empresa,contará también con dos órganos superiores, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, de nueva creación.Los 17 ministerios en los que ha articulado su Gobierno Pedro SánchezSegún establece el decreto publicado este jueves, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que llevará, se encargará de "la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional y la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo", así como de las políticas para "hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de toda forma de discriminación". Calvo contará para ello con dos órganos superiores, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y la Secretaría de Estado de Igualdad. En cuanto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que dirigirá, mantiene la misma estructura que en la Legislatura anterior: contará con las secretarías de Estado de Asuntos Exteriores, para la Unión Europea y de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.Varios familiares deen Turquía –en el que fallecieron 62 militares españoles– han asegurado este miércoles que el nombramiento del juez Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior es "perverso y descorazonador". El nuevo titular de Interior investigó en su etapa en la Audiencia Nacional el accidente del avión, pero lo archivó al no ver responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido por aquel entonces por Federico Trillo. "Creíamos que habíamos llegado a un punto profundo. Esto es increíble, es la propia persona que nos hundió el proceso jurídico. Era la última esperanza que teníamos", ha lamentado, viuda del comandante José Manuel Ripollés [Ampliación] La que será nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,, ha afirmado que hay que hablar "tranquilamente" sobre la derogación de la reforma laboral, una medida que ha recordado que se encuentra en el programa del PSOE, y ha asegurado que es posible garantizar la subida de las pensiones conforma al IPC con más empleo, salarios y con un incremento de impuestos "generales o especiales". Así lo ha señalado Valerio en declaraciones a 13TV, recogidas por Europa Press, después de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado los ministros que conforman el nuevo Ejecutivo, entre los que figura Valerio, que sustituirá a Fátima Báñez al frente de la cartera de Trabajo [Ampliación]