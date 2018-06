La filtración de la selectividad en Extremadura se produjo por la negligencia de una funcionaria de la Universidad

info Libre

Petición de responsabilidades

Lo ocurrido en la EBAU de acceso a la universidad que ha obligado a repetir algunos de los exámenes debe ser depurado con responsabilidades — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) June 7, 2018

Críticas al modelo

Un error humano explica la filtración de exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Extremadura que obligará a 4.594 alumnos a repetir parte de las pruebas. Según ha podido saberde fuentes universitarias, fue una funcionaria del campus la que, por error, subió a la página web de la Universidad de Extremadura (UEx) los exámenes antes de que se realizaran, pensando que los estaba volcando en una carpeta de acceso restringido. Es habitual que las pruebas, una vez realizadas, se hagan públicas. Por eso el Tribunal de Selectividad, que dirige Javier Benítez, había trasladado previamente una copia a la citada funcionaria.A preguntas de este diario, un portavoz oficial de la UEx aseguró que la instituciónesta información y se limitó a señalar que el centro ya ha abierto una investigación interna "para saber qué ha ocurrido realmente". Este viernes se conoció que la Fiscalía de Badajoz ha decidido incoar diligencias de investigación penal para determinar si ha habido un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos con algunas de las pruebas.La Comisión Organizadora de la EBAU informó este jueves por la tarde en rueda de prensa de que tras haberque llevó a un "acceso no autorizado" a la página web de la universidad, tendrían que repetirse el próximo martes 12 de junio los exámenes correspondientes al segundo bloque horario de la mañana del miércoles (Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte) y al único bloque horario de la tarde (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño). 4.185 alumnos tendrán que repetir un examen y 409, dos.Este viernes, también ante los medios de comunicación, el rector de la UEx,aseguró que durante el miércoles "se hicieron 14 descargas de las pruebas", lo que lleva a la institución a tener "dudas más que razonables que inducen a pensar" quealguno de los estudiantes que realizó los ejercicios previstos para ese día "tuvo esos exámenes antes de entrar en el aula". Por eso son estas las pruebas que se repiten. De hecho, durante la tarde del miércoles, el equipo organizador de la EBAU cambió todos los exámenes previstos para el jueves, que, por lo tanto, están fuera de sospecha, tal y como confirmó el rector.Píriz también indicó que se recibió uny una llamada telefónica avisando del incidente, que también fue detectado por el servicio de informática. El responsable del campus pidió disculpas a los estudiantes, pero justificó la repetición de las pruebas para "garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los estudiantes". Asimismo, aseguró se abrirá una investigación interna en "formato de información reservada" para "depurar posibles responsabilidades" que hayan contribuido o sean la causa de este "error".Este mismo jueves, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista, abogó por depurar "con responsabilidades" lo ocurrido. "Se tiene que saber quiénes son los responsables y que les pidan disculpas a los estudiantes", aseveró. Este viernes, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, aludió directamente al rector, al que instó al rector a dar explicaciones "convincentes" antes del martes, fecha en la que se ha convocado la repetición de los exámenes.García lamentó esta "grave situación" y exigió a Píriz lasen el esclarecimiento de este asunto, ya que los alumnos afectados y la sociedad en general tienen "derecho" a saber lo que ha pasado, informa Europa Press. En este sentido, precisó que la "responsabilidad exclusiva" en este sentido es de la universidad que tiene "autonomía" en su funcionamiento, además de ser la responsable de la custodia de los exámenes. Aunque evitó, por el momento, reclamar alguna dimisión en concreto sí manifestó que "no es de recibo" que solo paguen las consecuencias los alumnos y sus familias.El, por su parte, cree que la Junta no puede "escurrir el bulto" ni "echar la culpa a los demás", ya que la administración autonómica, según ha insistido, tiene "competencias" en materia universitaria, además de formar parte de la Comisión Organizadora de la EBAU. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, aseguró que su grupo quiere "respuestas y las quiere ya".Desde, donde consideran que la opción de hacer de nuevo los exámenes tendría que ser la última, instaron a las autoridades de la Universidad y de la Consejería de Educación a reunirse con los estudiantes, que ya han recogido miles de firmas para pedir que no se repitan las pruebas y están protagonizandoPrecisamente Extremadura es una de las comunidades que está en el punto de mira de quienes defienden un sistema de pruebas de acceso a la Universidad "homogéneo" y que garantice "la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación". Bachilleres de Castilla y León, Asturias y La Rioja han llegado incluso a convocar manifestaciones y a poner en marcha recogidas de firmas en los últimos meses. Se quejan de que en unas comunidades entra más temario que en otras y que eso propicia que el acceso a la universidad no se produzca en condiciones de igualdad.Sus quejas se basan en estudios como el de la catedrática de Bioestadística de laCristina Rueda [consultar, aquí ], que analizó las notas obtenidas en las materias fundamentales en cada comunidad autónoma en la selectividad de 2015. Detectó, por ejemplo, que el porcentaje medio de sobresalientes en Navarra fue del 6,17% o en Castilla y León del 8,74%, unas cifras muy alejadas del 23,02% de Canarias, el 18,93% de Extremadura o el 16,95% de Murcia.Estos exámenes determinan el 40% de la nota que les permitirá matricularse en un grado universitario el curso que viene. El otro 60% proviene de su calificación media en los dos cursos de Bachillerato. De ahí su importancia para determinar el acceso a la carrera y a la universidad deseada, especialmente para quienes optan a estudios con pocas plazas y mucha demanda y, en consecuencia, con altas notas de corte.