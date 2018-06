Rivera (Cs) plantea que los partidos deban obtener un 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso

Publicada el 16/06/2018 a las 13:15 Actualizada el 16/06/2018 a las 14:13

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha propuesto una ley electoral en la que los partidosAsí lo ha indicado durante su participación en el segundo acto de la plataforma España Ciudadana celebrado este sábado en Málaga capital, en el que han participado también el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la escritora e investigadora andaluza María Elvira Roca, la magistrada María José Torres, el empresario Kike Sarasola y el entrenador de baloncesto y exseleccionador Javier Imbroda.Rivera ha asegurado ante unas 4.000 personas, según la organización, que si se quiere abrir el debate de reformar la Constitución Española, que sea ""; más concretamente, ha dicho que no debe hacerse para "contentar a Puigdemont, a Torra y a los separatistas".El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa asegurando que la unidad española, "forjada a lo largo de tantas aventuras y tantos cientos de años, no la van a romper los grupos independentistas que quisieran destruir lo que ha sido forjado con el esfuerzo de los españoles a lo largo de los siglos", informa Europa Press.Así, ha defendido en su intervención en el acto celebrado en la céntrica Plaza de la Constitución malagueña, que pocos países han contribuido tanto a "ensanchar el mundo" como España, un país al que llegó en plena dictadura franquista, con una censura "muy estricta", con ciudadanos que fueron a otros países de Europa, pero que"España ha pasado de ser un país pobre a un país próspero, un país que pasó a estar en la vanguardia de los países más dinámicos y modernos del mundo, un país de clases medias, con", ha manifestado ante una fuerte ovación y con la presencia del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.Para el escritor, España debe creer en el futuro, incidiendo en que, y en ello los jóvenes "tienen un extraordinario desafío y de ese desafío saldrá una España más joven, más justa, más democrática y también, y sobre todo, más unida"."España es un país maravilloso, entre otras cosas por su diversidad, por la riqueza de sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones", ha sostenido, al tiempo que ha instado a los españoles a "tener fe" en el país y ser optimistas: "Sabemos quey se construirá en la unión, en la democracia y en la libertad".Vargas Llosa ha manifestado que se ha sumado "con entusiasmo" a la plataforma España Ciudadana, una iniciativa de Ciudadanos ", a devolver la confianza en España, a los españoles que piensan que este país no tiene futuro"."Creo que es una magnifica iniciativa de combatir resueltamente este desánimoy la convicción de que el futuro del país puede cambiar para mejor", ha finalizado.