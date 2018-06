Pedro Sánchez: “Mi intención es agotar la legislatura”

Publicada el 18/06/2018 a las 22:01 Actualizada el 18/06/2018 a las 23:35

Marruecos no será la primera visita al exterior

No habrá elecciones anticipadas. El presidente del Gobierno,despejó en la noche del lunes, en una entrevista emitida por La 1, la principal incógnita de su recién iniciado mandato: su intención es agotar la legislatura, que no finaliza hasta dentro de dos años,Después de que esa posibilidad se convirtiese en uno de los elementos en torno a los cuales impulsó y ganó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy, Sánchez aprovechó su primera entrevista tras su elección como presidente paraquiere convocar elecciones en 2020. Y utilizar los próximos dos años paragobernar “de la mano” del Congreso, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y sacar adelante muchas depor el anterior Ejecutivo. “Tarea hay para normalizar y regenerar. Mi intención es agotar la legislatura”, concluyó.En la misma entrevista, el presidente confirmó su voluntad de“a principios de junio”, así como de activar los mecanismos de cooperación legalmente previstos, como la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat, que dejó de convocarse desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Y anunció que el viernes, en compañía de Felipe de Borbón, acudirá a Tarragona a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, dondeSobre los presos del procés, algunos de los cuales permanecen desde hace más de seis meses en prisiones madrileñas, Sánchez se mostró partidario de su traslado a Cataluña. “Es razonable que, una vez termine la instrucción, cuando el juez lo considere, Instituciones Penitenciarias [que depende del Ministerio del Interior]para que estén cerca de sus familias y de sus letrados”.La crisis del Aquarius y la política migratoria del Gobierno ocuparon buena parte de la entrevista. Sánchez aprovechó la ocasión para explicar quepara abordar esta cuestión y que incluirá también escalas en Berlín y probablemente en Lisboa. Con Francia y Alemania también trabaja el Gobierno español, explicó, para impulsaren la próximo cumbre europea.La visita a París rompe una tradición de los presidentes de Gobierno españoles que elegíancomo el destino de su primer viaje oficial al extranjero.Sánchez también confirmó que el Gobierno exhumará los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque todavía estudia la fecha más adecuada. El presidente recordó que existe un mandato del Congreso en ese sentido, aprobado en 2017, que además exige transformar el lugar en un memorial de las víctimas del fascismo. “Después de 40 añosEn materia de pensiones, el presidente apostó por tomarcomo la revisión de la actual política de bonificaciones de la Seguridad Social o el destopaje de las cotizaciones sociales más elevadas, así como la introducción de “nuevas figuras impositivas”, aunque no concretó si se refería al impuesto a la banca que propuso a comienzos de año.En cuanto a las reformas pendientes para garantizar la independencia de la radio y la televisión pública, Sánchez reclamó a los grupos políticos del Congreso que desbloqueen la elección de miembros del Consejo de Administración de RTVE esta misma semana. “Si no lo hacen”, advirtió,