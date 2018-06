El juez decano de Madrid rechaza tramitar la citación a Llarena por parte de un tribunal belga

Publicada el 20/06/2018 a las 16:55 Actualizada el 20/06/2018 a las 16:56

El juez decano de Madrid,, ha rechazado tramitar la citación para el próximo 4 de septiembre realizada por un juez belga al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresidente de la Generalitaty cuatro de sus exconsejeros.La denegación se fundamenta en un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando "en el ejercicio de su autoridad", como es el caso.El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica –Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y a Escocia –Clara Ponsatí– interpusieron a principios de este mescontra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por vulnerar su presunción de inocencia. Basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo.Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la respuesta del juez decano de Madrid –al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena– ha consistido en decirle al juez belga queen cumplimiento del articulo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.Este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. "No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por", señala la norma, siendo de aplicación a este caso la última de las salvedades señaladas.La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ya que Puigdemont y el resto de investigados se han basado en ella para pedir al Supremo que aparte de la causa a Llarena "ya que el hecho de tener "" con "una de las partes" es "motivo suficiente" pra considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.Esta demanda ha sido presenta por la vía civil por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el magistrado del Tribunal Supremo sino que pague una "multa simbólica" de un euro ", según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant."El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que", dijo en dicha ocasión Comín, "sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales", en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.