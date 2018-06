Sánchez se estrena en la sesión de control del Congreso pidiendo al PP que no vuelva a dividir España para hacer oposición

Publicada el 20/06/2018 a las 08:49 Actualizada el 20/06/2018 a las 11:29

Deberes y “cosas históricas”

La primera sesión de control en el Congreso del nuevo Gobierno socialista sirvió para darEl PP, a través de su portavoz, Rafael Hernando, especuló con los precios que el Ejecutivo, en su opinión, ha comenzado pagar porde censura. Unidos Podemos, por boca de su jefe de filas, Pablo Iglesias,en este caso pidiendo al PSOE que respalde una proposición de ley para igualar los permisos de maternidad y paternidad. Y, en nombre de Compromís, Joan Balvodí empezó a mostrara las demandas que representan —en este caso la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana— y no encuentran la respuesta que esperan.Hernando siguió el guión que ya apuntó en la moción de censura. Sánchez, aseguró, ganó la moción de censura gracias al “populismo” de Podemos, el respaldo del independentismo que acaba de dar “un golpe de Estado”, del PNV y de “los amigos de la vieja ETA”. Ypor ello, sentenció. “Están dispuestos a modificar la Constitución“ y “tergiversar las sentencias del Tribunal Constitucional”; han cesado el control de cuentas de la Generalitat —lo que a su juicio permitirá la reapertura de las representaciones catalanas en el extranjero e “impulsar la máquina de propaganda de TV3”— y se disponen a usar la política penitenciaria “en favor de algunos”.“Lo único que le pido”, concluyó Hernando, “aunque ya ha empezado con incrementos de gastos, es queporque los españoles no se merecen eso”. Y remató con una nítida declaración de intenciones para lo que queda de legislatura: “Mi lealtad será con España, con los españoles, con la Constitución y con el rey,Con usted, la lealtad, aquellos”, espetó señalando con la mirada a los grupos que apoyaron la moción de censura.Sánchez, como ya hizo el martes en el Senado, volvió a pedir al PP la misma lealtad que el PSOE concedió a Rajoy cuando estaba en la oposición. Y pidió reiteradamente al grupo mayoritario de la Cámara que“Los compromisos de este Gobierno”, subrayó, “son con la regeneración democrática, la reconstrucción de derechos y libertades que fueron desmantelados” durante el mandato de Mariano Rajoy “y sentar las bases para reconstruir la cohesión territorial dañada durante los Gobierno del PP”.El presidente insistió en pedir al PP que haga “una reflexión” y que, aunque no quiera ser leal al Gobierno, lo sea con el Estado. “No alimenten el agravio territorial”, pidió.“no porque griten mas ni tengan más razones”, sino por “una cuestión de credibilidad”, porque el PP gobernó en el pasado con los nacionalistas a los que ahora descalifica.“La moción de censura supuso un cambio de época y tienen que aprender de esos errores”, recomendó. La estrategia que siguieron en el pasado, de“azuzar el agravio territorial”, es lo que “ha hecho que tengamos una crisis territorial de enorme envergadura”. “Les animo a que hagan oposición al PSOE”, concluyó, “peroy los ciudadanos de España”.Sánchez lo tuvo más fácil en la siguiente pregunta. Pablo Iglesias, en nombre de Unidos Podemos, reclamó el apoyo del PSOE a una proposición de ley de su grupo que proponepara garantizar la igualdad haciéndolos además irrenunciables e intrasferibles. “Las mujeres de este país se lo han ganado”, subrayó, porque “solo en un 2% los hombres han hecho uso de sus permisos”. “Si nos apoyan”, explicó, “el PP, Ciudadanos y, pero en realidad quienes “se los ponen son las mujeres de este país” y la “gente que empujó por una moción de censura”. “Creo queterminó Iglesias. “La gente que no perdido la esperanza, la gente que pensó que era posible echar al PP, se lo merece”.El presidente agradeció el tono a Iglesias, apostó por aprobar medidas que garanticen la igualdad, defendió la intranferibilidad y la remuneración de los permisos y, aunque evitó contradecir al líder del Podemos,—ambas de la izquierda— que se están tramitando en el Congreso. “Lo que animo es a la Cámara a hacer las mejores necesarias” a ambas iniciativas parapor género en el ámbito laboral. Este Gobierno va a gobernar con el Parlamento, no contra el Parlamento”.Menos contento se quedó Joan Baldoví (Compromís) con la respuesta de Sánchez cuando le preguntó por las medidas que va a tomar el Gobierno para. El presidente volvió a decir lo que ya avanzó el martes en el Senado: el Gobierno quiere a impulsar mejoras en la financiación de todas las comunidades pero“Me recuerda a Montoro”, lamentó Baldoví, “cuando el exministro decía: ‘No hemos tenido tiempo o no teníamos dinero. No me gustaría que hiciera lo mismo”, subrayó. “No puede hacer un Montoro a los valencianos. YSanchez admitió la justicia de la demanda de Compromís pero“Somos ambiciosos y realistas. Estamos proponiendo la mejora” de la financiación, “pero hay que ser realista. La revisión a fondo sólo se va a poder culminar en la próxima legislatura”.