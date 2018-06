Directo | El abogado de La Manada afirma que se pagará la fianza "lo más rápido posible"

Publicada el 22/06/2018 a las 09:53 Actualizada el 22/06/2018 a las 11:33

La libertad para la manada demuestra, como dice la ONU, que la justicia opera con un intolerable sesgo machista. Si los magistrados no acaban con ello, lo haremos las feministas. ¡No estamos solas! pic.twitter.com/38Pl6rXpxj — Irene Montero (@Irene_Montero_) 22 de junio de 2018

9.26.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional de La Manada se basa en que los magistradosde los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al. En el auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno y conocido este viernes, se señala que la prisión provisional se había vinculado en 2017 a las altas penas solicitadas por las acusaciones y a la inminencia de la celebración del juicio oral, pero considera que "estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener".Sigue en, minuto a minuto, la actualidad de este viernes sobre la libertad provisional para La Manada:Jesús Pérez, abogado de uno de los miembros de La Manada, ha afirmado que su cliente, encarcelado en la prisión de Alcalá Meco, ya ha reunido los 6.000 euros de la fianza impuesta para acceder a su libertad provisional y ha esperado que puedaLos cinco miembros de La Manada ade apelación contra la sentencia que los condenó a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento.El alcalde de Pamplona,, ha mostrado su "profundo desagrado" con la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra y ha anunciado que desde el Consistorio van "a seguir hasta el final" y recurrirán esta medida.El secretario general de UGT,, ha afirmado este viernes que siente "verdadero estupor" y que está "absolutamente alucinado" por la sentencia que pone en libertad provisional a los miembros de La Manada.La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del, Ana Ollo, ha afirmado que el Ejecutivo foral se siente, como "la mayoría de la ciudadanía" con la puesta en libertad de La Manada,ante una decisión que, a su juicio, "no responde ni al sentir de la ciudadanía ni al sentir de las políticas públicas de este Gobierno".Puedes consultar en este enlace el auto completo de la Audiencia de la Navarra en el que se dicta la libertad provisional para los cinco miembros de La Manada.El portavoz del, Josu Erkoreka, ha afirmado que la resolución judicial de la Audiencia de Navarra "se queda corta" y "difícilmente va a ser entendida por el pueblo".La portavoz parlamentaria del PSOE,, ha calificado de "mala noticia política y jurídica" el auto de libertad provisional y ha reiterado la necesidad depara los "operadores jurídicos". "Lo que se traslada (con el auto de libertad provisional) es que en este país no sucede nada cuando cinco hombres acorralan a una joven en un portal, la someten y los jueces entienden que no existe riesgo de fuga y que la víctima nos se va a sentir agredida", ha explicadoLa exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP,, ha alertado este viernes de que con la decisión sobre La Manada el mensaje que se manda a los posibles agresores sexuales es que "delinquir sale barato" y por ello ha pedido al PSOE abrir una reflexión sobre las penas, como mantener la. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Santamaría ha dicho que "por desgracia" las mujeres siguen padeciendo "violencia de todo tipo y muy grave" y ha subrayado que este asunto hay que tomárselo como un "gran reto social". Aunque ha expresado su "máximo respeto" a la Justicia y respeta la separación de poderes, ha dicho que "entiende y comparte" que la sociedad "no entienda determinadas decisiones" como la relativa a La Manada.En estos momentos, hay una gran expectación a las puertas de la cárcel de Pamplona, donde se encuentran recluidos tres miembros de La Manada.La precandidata a presidir el Partido Popularha afirmado este viernes que se sienteporque se haya concedido la libertad provisional a los miembros de La Manada, y ha abogado por reformar el Código Penal. En su opinión, no basta con "quejarse mucho", sino que hay que ser "eficientes y eficaces". "¿Creemos todos que tenemos un problema? Pues modifiquemos el Código Penal entre todos si creemos que hay conductas que no están suficientemente bien sancionadas, como yo creo", ha indicado.La diputada y portavoz en el Congreso de Unidos Podemos,, ha expresado sus discrepancias con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ante la sentencia condenatoria de La Manada y la puesta en libertad de los agresores de una joven en los Sanfermines. En su opinión,con las medidas propuestas relativas a la tipificación de los delitos sexuales y reclama una "reacción inmediata". "En esto no estoy de acuerdo con el Gobierno porque claro que hace falta formación, pero no basta con eso, hace falta reformar el Código Penal", ha explicado Montero en una entrevista RNE recogida por Europa Press en alusión a las declaraciones de Delgado en las apostaba por avanzar en programas de formación y de perspectiva de género más que por reformas legales.El magistrado, que ha discrepado de sus dos compañeros de sala en el auto que dicta la libertad provisional de La Manada, afirma quepor el que fueron condenados los cinco acusados y considera que se debería prorrogar la situación de prisión provisional de manera incondicional. [Ampliación]