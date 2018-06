Oriol Junqueras reivindica a ERC y dice que asumió "todo el trabajo" para salvar el 1-O

Publicada el 30/06/2018 a las 12:15 Actualizada el 30/06/2018 a las 12:16

Contra los discursos excluyentes

Contra "el frentismo"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras , ha reivindicado este sábado a su partido comopara lograr la república catalana y ha afirmado que ERC "tuvo que cargar cony laa la espalda en julio –de 2017– para salvar el 1 de octubre ".Lo ha dicho a través de una carta desde la cárcel de(Madrid) que ha leído el diputado de ERC en el Congresodurante la conferencia nacional del partido celebrada en L'Hospitalet de Llobregat, en la que Junqueras ha proclamado: "Alto y claro,, ninguna"."Ningún partido ha dado tanto para llegar hasta aquí, para llegar hasta la. Ningún partido está pagando un precio tan alto. Y pese a ello, hemos tenido que aguantar infamias y acusaciones de todo tipo", concluye Junqueras, cuyas palabras han recibido una fuerte ovación de la militancia.En un momento en que el partido ha debatido intensamente si debe seguir apostando o no por la, Junqueras ha reclamado a la militancia trabajar con más eficacia, más eficiencia y "menos ruido" si lo que de verdad quiere es la República Catalana.Ha explicado a los afiliados que "los encendidos debates sobre el camino que hay que seguir toman otro sentido cuando delante solo tienes hierro y rejas", como es su caso en la cárcel, donde pasa 15 horas al día en una celda de pocos metros cuadrados, ha relatado."Nos llegan debates nominalistas que no nos dejan se sorprender", ha lamentado el presidente de ERC, quien pide que el único debate se centre en cómo hay que construir una fuerza política que seay doblegue a los que rechazan que los catalanes voten sobre su futuro político.También ha advertido a los militantes de que deben propagar unpara sumar partidarios a la independencia y les ha avisado de las consecuencias de hacer lo contrario: "El discurso nacionalista excluyente es el camino más rápido para volver a ser una minoría ruidosa".Ha recordado que ERC representó durante muchos años a un independentismo "en minoría" en el Parlament, y ha exigidopara que esto no vuelva a ocurrir nunca sino todo los contrario, que el independentismohasta lograr la república.Junqueras también ha reivindicado al apoyo de ERC a la moción de censura que aupó a la presidencia a, y ha alegado que no podía hacer otra cosa que colaborar para echar al Gobierno del PP que "" el día del referéndum del 1 de octubre.El republicano ha pedido que el partido siga trabajando para sumar a todos los ciudadanos que pueda en, y también que sea capaz de hablar "con todas las formaciones democráticas para tender puentes y para un diálogo sincero"."Quiero una ERC queque nos hace más pequeños y que divide al país. Hemos llegados más lejos que nunca y ahora lo que nos toca es trabajar" para lograr la cima, que a su juicio es conseguir una gran mayoría política y social a favor de la república.En la sesión de apertura de la conferencia también han tenido protagonismo otros presos republicanos, los exconsellers, que han hablado a través de cartas leídas por los consellers delEn la carta de Romeva –también en Estremera– leída por Maragall, el exconseller de Asuntos Exterioresha pedido "abandonar cualquier confrontación entre identidades esencialistas para construir un proyecto libre y de carácter democrático".