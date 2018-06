PP y Cs piden la dimisión de Jorge Rodríguez y tildan la situación de "insostenible" y "kafkiana"

Publicada el 30/06/2018 a las 13:50 Actualizada el 30/06/2018 a las 13:51

Cs: "La institución se vería aún más dañada"

Los grupos del PP y Ciudadanos en la Diputación de València han pedido la "" del presidente de la institución, Jorge Rodríguez , después de su detención y posterior puesta en libertad en el marco de la Operación Alquería La portavoz conservadora,ha calificado la situación de "insostenible" mientras que para la de Cs,, el hecho de que Rodríguez se convierta en presidente no adscrito generaría una situación "" y "".Para Contelles, esta situación "pone en cuestión lay de". Mientras, Peris ha considerado que Rodríguez "no se puede mantener ni un segundo más en el cargo si está siendopor delitos tan graves como prevaricación y malversación de dinero de todos los valencianos".Así se han expresado las portavoces de estos dos grupos en sendos comunicados después de que Rodríguez y otros cinco cargos de la Diputación y la empresa Divalterra fueran detenidos el miércoles y este jueves pasaron a disposición judicial. El juez les dejó en, tras acogerse a su derecho a no declarar, en una causa abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo, en la que quedan investigados.La conservadora ha reiterado la exigencia de una "de sus cargos como presidente de la Corporación Provincial y alcalde de Ontinyent" y ha incidido en que "su partido le ha abierto la puerta de salida, pero él parece dispuesto a enrocarse en sus cargos"."Han pasado tres días desde su detención y sigue sin presentar su renuncia", ha recordado Contelles, quien cuestiona el "que pretenden atribuirse Ximo Puig, Mónica Oltra y Pedro Sánchez". "Mucha declaración grandilocuente pero la realidad es que quienes estánson ellos, porque hasta el momento no se han atrevido a exigir su dimisión", ha agregado."¿No consideran suficientemente grave que los valencianos tengamos un Presidente de la Diputación en libertad con cargos? Puig y Oltra están dando cobertura a un presunto delincuente y a sus colaboradores", ha continuado.Contelles ha exigido, asimismo, el cese del resto de investigados en la Operación Alquería, y ha considerado "grotesco y unaque la vicepresidentadiga ahora que nunca ha exigido la dimisión de un imputado". "El problema es su doble vara de medir cuando los casos de corrupción afectan a personas de su formación política", ha agregado."Los valencianos asisten atónitos a una muestra más de la absoluta, que ante las investigaciones de sus cargos se ponen de perfil y evitan la contundencia que anteriormente exigían al Partido Popular", ha señalado la dirigente.Así, ha lamentado que ante unos hechos "de extrema gravedad cómo la detención y la imputación del Presidente de la Diputación y cinco cargos más del PSPV y Compromís, los máximos responsables del Consell y de sus partidos sean incapaces de solucionar esta situación poniendo en riesgo la credibilidad de las instituciones".Por su parte, Peris ha considerado que "la institución se vería aún más dañada si se consintiera un", lo que, en su opinión, "sería una situación", ha advertido.Por eso, ha aseverado, "es necesario queya para que se restituya la normalidad en la corporación provincial y en la empresa pública Divalterra", ha asegurado la diputada, quien también ha manifestado que los valencianos necesitan "en las instituciones, que PP, PSOE y Compromís han roto"."El PSOE no está capacitado para dirigir esta institución en plenaya que les preocupan más los sillones que el interés general", ha puntualizado al tiempo que ha insistido que "este es otro caso Cifuentes , es otro ejemplo de los vicios del viejo bipartidismo, que se aferra al cargo anteponiendo elal de las instituciones y los ciudadanos".Peris ha considerado una "obligación" devolver "la ilusión, confianza, y credibilidad de la clase política así como garantizar que los trabajadores de Divalterra no se vean afectados por los desmanes de los directivos", ha subrayado Peris.Para Peris, "PSOE y Compromís han quedadopara seguir al frente de la institución después de los cargos que acumulan los seis directivos de Divalterra". "Un presidente que ha ignorado a Cs cada vez que le advertíamos lo que estaba pasando y unos directivos que han negado información no pueden seguir en sus cargos como si nada hubiera pasado", ha criticado.En la misma línea, ha denunciado que "los que han gastado más de un millón de euros cada año en transparencia, llevan tres díascon ella".