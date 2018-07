El Gobierno trasladará a Primo de Rivera a un lugar no preeminente del Valle de los Caídos

Publicada el 03/07/2018 a las 17:52 Actualizada el 03/07/2018 a las 18:46

El Gobierno ha iniciado los trabajos para proceder a la, fundador de Falange Española, con el fin de trasladar sus restos a un lugar no preeminente del Valle de los Caídos, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.Primo de Rivera está actualmente enterrado junto al dictador Francisco Franco delante del altar de la basílica del Valle de los Caídos. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de exhumar en julio la tumba de Franco para que la familia pueda enterrarlo en otro sitio distinto al Valle de los Caídos, monumento que el Ejecutivo quiere convertir en unFranco, en opinión del Gobierno y de los expertos en memoria histórica,, sino que falleció de forma natural siendo octogenario tras casi 40 años de dictadura.El caso de Primo de Rivera es distinto. Él sí fue ejecutado en los primeros meses de la Guerra Civil española y lo que el Gobierno defiende esdel Valle de los Caídos, pero que permanezca allí.Sin llegar a confirmar que la exhumación de Primo de Rivera vaya a ser en julio como la anunciada de Franco, fuentes del Gobierno han señalado a Europa Press que ambas actuaciones se integrarán en el mismo paquete de medidas que adopte el Ejecutivo al respecto y en cuyaestá trabajando en la actualidad el Gobierno.La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha confirmado este martes en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso la determinación del Ejecutivo de cumplir el informe de Naciones Unidas y del comité de expertos que en 2011 emitió una serie de recomendaciones al Gobierno, a petición de éste, para desarrollar laAsí, ha señalado, el Ejecutivo quiere convertir el Valle de los Caídos "en un" y hacerlo "con respeto a todas las familias", incluidas las de Franco y Primo de Rivera, que tienen derecho a que los restos de sus allegados sean "honrados".Calvo también ha avanzado la disposición del Gobierno ade la guerra civil y la dictadura para que puedan ser debidamente honradas, en alusión a lasque se estima que permanecen aún enterradas en fosas comunes y cunetas por todo el país."Cumpliremos el informe (del comité de expertos) con el respeto debido a todas las familias y con respeto escrupuloso a las normas", ha incidido Calvo, que ha subrayado que "no habrá mejor homenaje" alque "cerrando estas heridas".Durante la comparecencia de la 'número dos' del Gobiernode sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y únicamente el PP, a través de su portavoz en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, le ha preguntado si siguen "vigentes" las recomendaciones de los expertos para hacerlo con un amplio consenso parlamentario y con la autorización de la Iglesia.En nombre de Unidos Podemos, Íñigo Errejón ha tildado de–sólo le supera Camboya–, que los "torturadores" sigan cobrando "sobresueldos" en forma de pensión, que se continúea entidades como la Fundación Franco o que no se colabore con la causa abierta en Argentina por crímenes franquistas.Por último, desde el PDeCAT, Jordi Xuclà ha reclamado al Gobierno que tome medidas parade todos los juicios políticos del franquismo, mientras que la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha pedido el