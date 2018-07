Publicada el 05/07/2018 a las 15:47 Actualizada el 05/07/2018 a las 23:42

se impuso este jueves en la primera ronda del proceso de elección del sustituto de Mariano Rajoy. La exvicepresidenta del Gobierno logró 21.513 votos de los afiliados (el 36,95% de los votos válidos), seguida de Pablo Casado con 19.967 sufragios (34,29% del total) y de María Dolores de Cospedal con 15.090 votos (25,91% del total), según los datos oficiales facilitados por el PP en la noche de este jueves.Los otros tres candidatos quedaron a una diferencia abismal: José Manuel García-Margallo consiguió 680 votos, José Ramón García-Hernández obtuvo 668 y Elio Cabanes logró 185.(Palencia, 1981) se convirtió en el segundo protagonista de la jornada. Muy al estilo de, el exvicesecretario de Comunicación del PP, presentó su candidatura asegurando que se echaba a la carretera. Se echó. Y sin el respaldo del aparato del partido, de los barones regionales y de exministros de Mariano Rajoy logró colarse en el tándem ganador. El que fuera líder de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre pasa a la siguiente fase junto a Soraya Sáenz de Santamaría. María Dolores de Cospedal, ex secretaria general, y, por tanto a la que se le suponía un mayor control del aparato del partido, ha quedado fuera.Ahora, la última palabra la tienen los 3.184 compromisarios que votarán en el XIX Congreso Extraordinario del PP. Fue el propio Mariano Rajoy el que puso los cimientos para este proceso el pasado 11 de junio en una Junta Directiva Nacional convocada para dar el pistoletazo de salida. Las primeras votaciones se convocaron para este jueves; la definitiva, a la que sólo pueden acudir dos candidatos,Está por ver si, como pretenden los barones regionales y el grueso de los cargos del partido, al cónclave llega un sólo candidato. Es la mejor forma, dicen, de cerrar heridas y arrancar una nueva etapa a menos de un año para las elecciones europeas, autonómicas y municipales de 2019. En el PP auguran fuertes presiones para evitarLa unidad tras la votación de este jueves la han reclamado destacados dirigentes, como el presidente de la Xunta de Galicia,o el líder de los conservadores vascos, Alfonso Alonso.El PP ha vivido esta situación inédita con tensión y preocupación. El sistema parecía ideado para la proclamación de un candidato ya en esta primera fase. Pero la exigencia de un un número bajo de avales para dar el paso –100– y la negativa de Alberto Núñez Feijóo a presentar su candidatura revolucionó a la formación conservadora y fueron seis los dirigentes que se animaron a dar el paso.En este contexto, gran parte del foco de la campaña ha estado puesto enNo ha habido debate ideológico ni competición de propuestas. Cada uno ha hecho girar su discurso en torno al que creen su principal valor. La exvicepresidenta se ha apoyado en que es la favorita de los votantes del PP; Cospedal, en que nadie ha defendido las siglas del partido como ella. Y Casado se ha presentado como la única opción posible para regenerar el partido además de para renovarlo generacionalmente.Las urnas se abrieron a las 9.30 horas y se cerraron a las 20.30. Los inscritos pudieron votar en más de 1.000 mesas en las que, como norma general,Una, para elegir entre los seis precandidatos y otra para los compromisarios. En algunas sedes se habilitó una tercera para elegir a los compromisarios correspondientes a la cuota de Nuevas Generaciones (NN GG), la organización juvenil del PP.A las 13.00 horas, la Comisión Organizadora del Congreso (COC) hizo públicos los primeros datos de participación:. Al mismo tiempo, informaba de que la jornada había transcurrido con "normalidad". Los datos de las 18.00 horas subían hasta el. Y se insistía, de nuevo, en la misma normalidad. No obstante, sí hubo tensiones a lo largo del día, sobre todo entre las candidaturas de Pablo Casado y María Dolores de Cospedal. Pese a las amenazas de impugnaciones, fuentes de la COC negaban poco antes del cierre de las sedes haber recibido denuncias formales en este sentido.Mientras, Rajoy decidió no participar en esta primera fase de la votación, según avanzaban fuentes del partido a primera hora de la mañana."Tal y como adelantó ante la Junta Directiva Nacional, Mariano Rajoy considera que no sería justo por su parte privilegiar a un precandidato sobre los demás, dado que"El Presidente Rajoy celebra que la campaña se haya desarrollado de manera ejemplar, por lo que felicita a los precandidatos, a sus equipos, al comité organizador del congreso y a las distintas organizaciones territoriales por la movilización de toda la organización del PP en multitud de actos durante estos días", añadían.