Publicada el 16/07/2018 a las 18:04 Actualizada el 16/07/2018 a las 19:00

La candidatura de Ana Isabel Cerrada, Fernando Álvarez Gundín, Josep-Lluis Micó y Juan Tortosa para el Consejo de Administración provisional de RTVE ha obtenido, a tan solo uno de la mayoría absoluta requerida, en en el pleno del Congreso que ha tenido lugar este lunes.El Real Decreto que marca el procedimiento establece que transcurrido el plazo de la elección, que concluye el 18 de julio, el Gobierno nombrará unque deberá ser votado en el Congreso de los Diputados. Para esta elección también es necesaria una mayoría de 2/3 o absoluta 48 horas después. La negativa a los aspirantes al Consejo también ha supuesto que caiga el segundo punto del orden del día que contemplaba la elección, entre uno de los consejeros, del presidente de la Corporación.El resultado de la votación, según fuentes del hemiciclo, ha sidode los grupos que apoyaban las candidaturas al consejo de administración, aunque el hecho de que la elección se ha realizado en urna hace imposible saber quiénes se han equivocado. La consecuencia es laque mediante el real decreto trataba de forzar la renovación de RTVE para que dejase de estar al servicio del PP.Tal y como se ha podido comprobar en el recuento de la votación, la presidente del Congreso ha leído dos papeletas que votaban al hasta ahora candidato a presidente Tomás Fernando Flores, lo que. Hay sido por error o no, a esos dos sufragiosJordi Xuclà, del PDeCat y Ana Surra, de ERC, con lo que se ha consumado el fracaso de de la iniciativa auspiciada por el gobierno. De hecho, Ana Pastor ha dado por terminado el pleno, ya que al no constituirse el Consejo de Administración decaía la votación sobre Tomás Fernando Flores como presidente.No obstante, el grupo parlamentario socialista tiene intención de pediralegando que el resultado ha sido fruto de errores no intencionados.por mayoría absoluta, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio. Estos cuatro candidatos fueron: Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Víctor Sampedro y Tomás Fernando Flores.Mientras, este miércoles arrancará el proceso de presentación de candidatos para constituir el Consejo definitivo por medio de concurso público . El plazo para esta presentación se cerrará el día 28 y, para esa fecha está previsto se haya constituido el Comité de Expertos que habrá de calificar a los candidatos.Este Comité estará conformado pory será elegido por los miembros de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, sin posibilidad de que existan minorías de bloqueo, según dispone el decreto ley aprobado por el gobierno. El proceso se prolongará, según fuentes parlamentarias, hasta bien entrado el otoño en el mejor de los casos.