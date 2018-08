El Gobierno fijará la senda de déficit una vez se apruebe la reforma de la Ley de estabilidad

Publicada el 24/08/2018 a las 17:07 Actualizada el 24/08/2018 a las 17:08

"Nunca se planteó una reforma por decreto"

El veto del Senado: "Excepcional e inentendible"

El Gobierno ha informado de que no aprobará la senda de reducción de déficit y de deuda hasta no haber eliminado suen una modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria.Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo , que ha asegurado que una vez se apruebe esa reforma se encontrarán "en condiciones de aprobar la senda y de", pero que hasta entonces estará "pospuesta".Para reformar esta ley orgánica, el PSOE ha registrado unajunto a Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Compromís. Así, Calvo ha señalado que los grupos solicitaron la tramitación por lay enEsto acortaría los plazos de tramitación parlamentaria a la mitad –no tendría que pasar por la fase de, ya que la norma podría aprobarse únicamente en. Para ello, la iniciativa deberá contar con, al tratarse de una modificación de ley orgánica.Por otro lado, Calvo ha asegurado que en ningún momento el Gobierno barajó la posibilidad de aprobar esta reforma a través de la aprobación de un, como sí que llegó a plantear el partido con el que el Ejecutivo pactó el cambio en la Ley de estabilidad,la posibilidad de la reforma de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria por la vía de real decreto", ha sostenido la vicepresidenta del Gobierno, quien declinó valorar posiblesen la negociación abierta."De momento, estamos en otro espacio: en la modificación de la Ley orgánica –de estabilidad presupuestaria–, estaremos en una, y después entraremos en los Presupuestos", ha manifestado, antes de ofrecer su"con todos los grupos"."Estamos haciendo algo bastante, que es intentar encontrar acuerdos para un objetivo que merece la pena, el crecimiento de nuestros Presupuestos para recuperar derechos de bienestar", ha aseverado, señalando que el Gobierno "estará dispuesto" a llegar a acuerdos con "quienes se sientan concernidos a esto".Calvo ha incidido en la importancia de poder aprobar lapactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que eleva del 1,3% al 1,8% el déficit para el conjunto de las administraciones en 2019. Aun logrando el respaldo del Congreso – que no encontró en una primera votación en julio–,al contar con mayoría absoluta en el Senado.Una "situaciónpara la configuración constitucional de las dos cámaras", ha dicho la vicepresidenta, derivada de la reforma realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Este cambio normativo otorgó al Senado una posición decisiva, pese a que en el resto de iniciativas es el Congreso el que dirime un eventual"La tramitación ordinaria a la que nos aboca la Constitución y el reglamento de ambas cámaras es que las leyes vuelvan al Congreso", ha subrayado Calvo, recordando que la reforma se realizó "" en su informe preceptivo.