Urkullu plantea excarcelar a dirigentes independentistas y oír su voz para contribuir a la distensión en Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu , cree que,que se encuentran en prisión preventiva, entre los que se encuentra el líder de ERC, Oriol Junqueras,se podría "en la situación catalana. Por ello, ha llamado a la reflexión sobre su posible puesta en libertad, pese a queDurante su intervención tras el primer Consejo de Gobierno de inicio del curso político, celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián, Urkullu se ha referido a su visita a mediados de agosto al líder de ERC,, encarcelado en la prisión de Lledoners, yAdemás, ha señalado que con Junqueras no había tenido "un contraste directo, personal, sobre lo que ocurrió en la gestión del procés el año pasado, sino que".En esta línea, ha apuntado que, "además de por razones humanitarias de la visita", debede lo que hablóy a las personas que colaboraron para que se produjera el encuentro.En todo caso, Urkullu ha insistido en la necesidad de "llegar a un estadio de distensión, de favorecer". "Y creo que, si ponemos por delante lo quela realidad también institucional, no solo en el Estado español, la UE, en ese marco, hay personas que se están moviendo también con ese motivo y ese deseo", ha asegurado.Por ello, ha apuntado, que "no estaría de más una reflexión sobre que, estando en un proceso judicial, que está pendiente de sustanciarse, siendo que hay herramientas que puedan condicionar lo que pueda ser un riesgo de fuga, quizá sería interesante replantearse si personas que están en situación de prisión preventiva, pudieran tener una capacidad de discurso claro ante la sociedad catalana y el conjunto del Estado" con el fin de "ayudar a interpretar lo que es el momento e interpretar también el objetivo final".El lehendakari ha asegurado que, con sus actuaciones,del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la querella presentada contra él en Bélgica por el expresident Carles Puigdemont, y ha apelado a laIñigo Urkullu ha señalado que esta cuestión no se ha tratado en la reunión de su Ejecutivo, pero ha recordado que la demanda es "una actuación en base a unas declaraciones privadas del juez Llarena, más en un tono político", y por lo tanto, "se está en el ejercicio de la, laen ese enredo permanente".De esta forma, se ha referido al hecho de que el magistrado hablara ante los medios de comunicación el 22 de febrero en Oviedo, donde acudió a un acto, sobre el procés y el encarcelamiento de dirigentes independentistas.En este sentido, el lehendakari ha asegurado que él, "personalmente, no entendería, desde la reivindicación permanente de la independencia de la Justicia y el respeto a las soberanías jurisdiccionales del Estado belga y del propio Estado español, una actuación de apoyo del Gobierno español en ningún caso". "Pero es mi opinión particular", ha apuntado.Preguntado por si cree que debe dilucidarse esta querella contra Pablo Llarena fuera de España, Iñigo Urkullu ha apuntado que "también existen juicios a otras personas en países del extranjero por algo que hayan podido hacer en el Estado español. "La denuncia está presentada, además, por una persona fuera del Estado español", ha añadido.En cuanto al hecho de que la Fiscalía investigue a los Mossos d'Esquadra por identificar a personas que retiran lazos amarillos, ha manifestado que "tiene que ver con este planteamiento de la, enredo" en el que se está "permanentemente"."No sé si contribuye en algo o en nada a la convivencia y la cohesión social. Creo que en Cataluña y en el conjunto del EstadCreo que no hemos llegado a ese estadio todavía y que es necesario que todos hagamos lo posible por rebajar la tensión con un objetivo final, que es el bien común, la cohesión social y la convivencia", ha subrayado.