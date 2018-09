Iceta propone una "reforma en paralelo" del Estatuto y la Constitución

Publicada el 04/09/2018 a las 09:59 Actualizada el 04/09/2018 a las 11:06

Que Torra "no cierre la puerta al diálogo"

El primer secretario del PSC,, ha defendido este martes hacer una "reforma en paralelo" del Estatuto y la Constitución, sobre la propuesta de un referéndum para el autogobierno en Catalunya que hizo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Así lo ha expresado en una entrevista de TV3 , recogida por Europa Press, al ser preguntado porcomo los que hizo el Tribunal Constitucional en el Estatuto de 2006, ante lo que ha afirmado que cree que en la Carta Magna, pero sería positivo hacer esta reforma paralela."La Constitución hará este año 40 años, y se han hecho un par dede lo que se creó como una puesta en marcha del sistema autonómico, ha afirmado, y ha reconocido que antes es necesario que haya acuerdo.Ha afirmado que el referéndum tiene que ser sobre autogobierno, porque. A su juicio, "dividiría" la sociedad catalana entre vencedores y vencidos."Si los catalanes quisieran ruptura, ya la tendríamos. Ya habríamos tenido en una mayoría de más del 50%" en las elecciones anteriores, ha observado, y ha añadido que los independentistas carecen en el Parlament de los dos tercios necesarios para acordar grandes cambios."Hay que descartar las vías unilaterales, que ya se ha visto que llevan al desastre", ha dicho, y ha defendido la propuesta de Sánchez de uny proponerlo a votación, sobre el que cree que debería hablarse primero entre las fuerzas políticas catalanas, y buscar mayorías.Iceta ha defendido que la propuesta de un nuevo Estatuto incluirá "el; cómo se reparten las competencias y cómo las puede desplegar la Generalitat; que el sistema de financiación sea equitativo, y cómo participa Cataluña en el diseño de las políticas estatales.Sobre la conferencia que dará la tarde de este martes el presidente de la Generalitat,, en el Teatre Nacional de Catalunya, Miquel Iceta ha explicado que en representación del partido asistirá la diputada, y ha lamentado que se haga en el teatro: "Lo normal es que lo haga en el Parlament y podamos discutir entre todos".Al ser preguntado por la estrategia que planteará Torra, el secretario del PSC ha pedido "que, y ha afirmado que no cree que sea saltarse la ley porque sería repetir un error que ha tenido costes muy elevados, en sus palabras.Sobre la próxima reunión entre Sánchez y Torra, ha afirmado que le gustaría que se, que en su opinión podrían ser sobre las leyes catalanas actualmente impugnadas, puntos del Estatuto no desarrollados, temas de inversión y financiación, y propuestas de las que presentó el expresidente Carles Puigdemont al anterior jefe del Gobierno central, Mariano Rajoy.Con respecto a los lazos amarillos, Iceta ha manifestado que no es partidario de sacarlos, aunque tampoco de que solo haya espacio para una opinión política, y ha defendido que las instituciones tienen que ser neutrales, además de considerar un "error" la postura de Cs.