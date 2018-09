Publicada el 07/09/2018 a las 10:20 Actualizada el 07/09/2018 a las 10:50

Informó a Casado y no al Gobierno

La presidenta del Congreso de los Diputados,, ha asegurado este viernes que el líder de su partido, el popular, estaba informado de la oferta que ella lanzó al president de la Generalitat,, para presentar su propuesta política en el Congreso, y ha recalcado que la ley prevé que la comparecencia de los presidentes autonómicos sea en el plenario y con votación.En una entrevista en COPE , recogida Europa Press, Pastor ha querido salir al paso de lo que considera "noticias falsas" después de la polémica generada por suen las Cortes.Pastor ha reiterado que los presidentes autonómicos tienen las "puertas abiertas" de las Cortes para defender sus proyectos y ha subrayado que el formato para una intervención de Torra sería en el Pleno y con una votación, "lo que la ley prevé", ha puntualizado."El formato no puede ser otro, no es que la presidente le dé por decir cómo puede venir y se invente un formato. Estoy para cumplir las leyes", ha señalado Pastor.Además, ha lanzado un mensaje al líder independentista afirmando que el lugar donde se tienen que presentar proyectos políticos es el Congreso y, en alusión a la conferencia de esta semana de Torra en el Teatro Nacional de Cataluña. "A la gente se le llena la boca de diálogo y de formatos, pero. Ahí es donde hay que venir", ha recalcado.Sobre la controversia de si Casado estaba informado de esta oferta de Pastor, la presidenta del Congreso ha señalado que habló con el líder del PP antes de hacer el anuncio en un desayuno informativo y le "comentó" su propuesta.Por otro lado, la presidenta de la Cámara Baja hapara adelantarle su iniciativa. "No, que yo sepa no tenía que comunicarlo", ha zanjado, asegurando que se trata de una cuestión de "sentido común" ya que los dirigentes autonómicos pueden acudir al Congreso para defender sus proyectos.