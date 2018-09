¿Qué es un aforado y cuántos hay en España?

Publicada el 17/09/2018 a las 12:30 Actualizada el 17/09/2018 a las 13:14

¿Qué implica ser aforado?

¿Cuál es la justificación?

¿Cuántos aforados hay en España?

¿Quiénes son aforados?

¿Dónde está recogido este derecho?

¿Es un privilegio o no?

¿Hay aforados en todo el mundo?

La palabra aforado cada vez es más usada entre políticos: los hay que quieren eliminar este. El debate sobre el aforamiento es, pues, constante en la vida pública actual, pero...Un aforado es una persona que, por ejercer un cargo público o por su profesión, goza del derecho, en caso de ser imputado por un delito, de seral que correspondería a un ciudadano normal.La razón aducida normalmente esa las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público de responsabilidad. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante estas presiones.En España, de los que algo más deo autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto —y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.), según la última información aportada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.Tienen reconocido este derecho el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía.También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los. Asimismo, tienen condición de aforados el presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y consejeros del Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.Por su parte, en el ámbito judicial son aforados altos cargos como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que responderán , en caso de delito, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como todoscuyos procesos penales corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso deLa Constitución reconoce el aforo tanto a los miembros del Gobierno como de los, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge este derecho para los miembros del ámbito judicial como el presidente del Tribunal Supremo y los distintos Estatutos de Autonomía para los cargos de las comunidades autónomas.Depende de las versiones. Según los críticos conya que estos cargos no son juzgados por los mismo tribunales que un ciudadano común.Por contra, los que lo defienden recuerdan que los aforados, al ser juzgados directamente por un tribunal superior,r en caso de que el veredicto del juzgado de primera instancia le haya sido desfavorable.No. Según el 'Tratado Jurisprudecncia de Aforamientos Procesales', de Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar,Mientras, en Portugal e Italia no existe más aforado que el Presidente de la República; en Francia, sólo son aforados el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros.