Las doce preguntas que Rivera no quiere responder sobre su currículo académico

El presidente de Ciudadanos,lleva una semana exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, primero la publicación de su tesis y, cuando así lo hizo, toda clase de explicaciones sobre el trabajo académico que le convirtió en doctor. Rivera demanda transparencia pero, sin embargoinformación sobre los datos que aparecen en su currículo académico, varios de los cuales han sido ya desmontados por la Universidad Autònoma de Barcelona y la Escuela Superior de Administración de Empresas (Esade).De los cinco apuntes académicos que Rivera hace constar en su currículo, dos ya han sido puestos en cuestión por las propias universidades, el tercero es en realidad una estancia Erasmus en el extranjero y el cuarto un curso en una universidad de Estados Unidos respecto al que el líder de Cs guarda un absoluto mutismo. Así que el único aspecto sobre el que no existenes la licenciatura en Derecho.Lo que sigue a continuación son las doce preguntas que Riverasobre su currículo académico y lo que se sabe de momento sobre dichas cuestiones:La Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade) ha confirmado que lo que expidió al líder de Ciudadanos ni es un posgrado ni una titulación oficial, sino un título privado que otorgaba a todos los alumnos que entonces completaban la licenciatura de Derecho en la Universidad Ramón Llull.que se cursan en la universidad en la actualidad porque “no formaba parte del sistema español de estudios universitarios”. “La titulación de ‘máster”, admite Esade, “era entonces una titulación legislativamente atípica”.Los másteres son, desde 2007, uno de los títulos oficiales previstos en la Ley de Universidades. Están reglados y nada tienen que ver con lo que Rivera llama “máster en Derecho”. Si el suyo fuese un posgrado, debería haberlo realizado al terminar la licenciatura y no al mismo tiempo. De hecho, como el presidente de Cs ha reconocido, ni siquiera tuvo que hacer unLo que no ha hecho es explicar por qué figura en su currículo.El centro universitario al que hace referencia Rivera ha dejado claro que el líder de Cs “no es doctorando”. Empezó a hacer la tesis en el curso 2002-2003 perocorrespondientes ni convalidó los créditos tras la implantación del Plan Bolonia. Un doctorando es una persona que está haciendo la tesis doctoral y Rivera no está en esa situación. La universidad le ha pedido que suprima esta referencia de sus datos académicos pero Rivera sigue sin hacerlo.Albert Rivera sabe queni los cursos de doctorado en Derecho Constitucional, así que una de las preguntas más relevantes es por qué incluye este dato todavía hoy en la ficha oficial que sobre él figura en la web oficial de Ciudadanos.El programa Erasmus es un plan creado por la Unión Europea en 1987 para facilitar la movilidad de los estudiantes. Gracias a él, cualquier alumno de una carrera universitaria que haya completado su primer año de estudios y sea ciudadano de la UE puede cursarenseñanzas que computan y son reconocidas en la universidad de origen a su regreso. Rivera lo hizo en 2001, coincidiendo con su cuarto año de licenciatura, por lo que forma parte de sus estudios ordinarios de Derecho. Por eso llama la atención que en su currículum lo haga constar como si se tratara de estudios diferentes que diesen lugar a otra titulación.El Programa Erasmus facilitaba estancias de tres a doce meses en la universidad de destino. Rivera no ha precisadoSobre este curso Ciudadanos también mantiene absoluto silencio pese a las reiteradas peticiones de información que le ha trasladado. Los dirigentes del partido naranja preguntados por esta cuestión mantienen en público que “todo lo que figura en ese currículum es verdad y se puede comprobar sin ningún problema”, pero despuésque este diario les ha hecho llegar para conocer todos los detalles sobre este supuesto curso.La referencia que Rivera hace en su currículo es ambigua: no deja claro el alcance delque se supuestamente se sometió en la Universidad George Washington. Y, de momento, se niega a aclararlo.Ciudadanos también calla en torno a las fechas en las que tuvo lugar el curso, cuándo comenzó y cuándo concluyó. Ünciamente señala que tuvo lugarEl currículo del presidente de Ciudadanos afirma que lo realizó en la Universidad George Washington, cuya sede está enRivera, sin embargo, tampoco ha querido aclarar este punto.La existencia de clases magistrales y trabajos es muy relevante para conocerde un curso que el presidente de Cs considera lo suficientemente importante como para hacerlo constar entre sus datos académicos oficiales. Los trabajos, como ocurre el caso de otros dirigentes políticos españoles, si existen, permitirían conocer la competencia académica de Rivera. No obstante, si llego a hacerlos, el líder de Cs no quiere publicarlos.Rivera sostiene que realizó ese curso en la Universidad George Washington, con sede en Estados Unidos, en 2009. En ese año ya era presidente de Ciudadanos y diputado en el Parlament de Cataluña, lo que le obligó a compatibilizar esa actividad en primera línea de la política con la asistencia a clases o la realización de trabajos.compatibilizar ambas cosas.