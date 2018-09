Miles de personas se reúnen frente a la sede de Economía en Barcelona en el aniversario del 20-S

Publicada el 20/09/2018 a las 20:11 Actualizada el 20/09/2018 a las 21:30

Torra lamenta la "farsa judicial"

Sànchez y Cuixart piden explicar que no hubo delito ni violencia

"La represión no nos frenará nunca"

Miles de personas, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra,de la Generalitat, convocados por la ANC y Òmnium por el aniversario de la protesta que impulsaron ambas entidades el 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento mientras la Guardia Civil lo registraba, informa Europa Press.En aquella ocasión el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, participaron en la concentración, por lo que se les abrió una investigación porque les llevó a la cárcel.Las entidades han convocado la protesta para las 19.30 y miles de personas han ocupado la confluencia de las calles Gran Via y Rambla Catalunya de Barcelona al grito deEl presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este jueves el proceso judicial contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y ahora líder de JxCat, Jordi Sànchez: "".Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al llegar a la concentración que han organizado las dos entidades soberanistas parade hace un año que acabó con los dos líderes independentistas en, donde permanecen.Ha afirmado que existe por parte del Estado una "", lo que, a su juicio, imposibilita que los presos soberanistas tengan un juicio justo.El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han pedido este jueves a la ciudadanía explicar quellamando a la movilización el 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía durante un registro de la Guardia Civil porque "no hubo violencia".Lo han dicho a través de unadesde la cárcel de Lledoners, en la que llevan reclusos once meses por aquellos hechos, y que se ha leído durante el acto de reivindicación que ambas entidades soberanistas han convocado un año después a las puertas del Departamento, con miles de asistentes, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.La carta, que han leído ante los asistentes la cocinera Ada Parellada y el exdiputado de la CUP David Fernàndez, afirma: "Sabéis quecomo injusto es nuestro juicio. Ayudadnos a explicar en todos lados y a tanta gente como seáis capaces que no hay delito; entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que no hubo violencia".Cuixart y Sànchez narran en la carta conjunta que hace un año miles de personas se conjuraron a no desfallecery a seguir "tozudamente leales a los principios y los, en la lucha a favor de la libertad, la democracia y la".Y aseguran que desde la prisión siguen "leales y expectantes" a ese compromiso, animan a la gente a no desfallecer y afirman que el archivo de su causa o la absolución es la única salida que considerarán justa.Subrayan que la protesta que encabezaron fue "" como aseguran que son todas las movilizaciones que han realizado desde el sector independentista y como auguran que serán las próximas movilizaciones."Aquel 20 de septiembre fue el presagio del 1 de octubre. Aquella noche supimos que votaríamos, simplemente porque estábamos decididos a hacerlo, porque éramos imparables. Y quecontra las amenazas, el miedo, el silencio y la violencia que el Estado nos imponía. El éxito del 1 de octubre se comenzó a forjar aquel día", concluyen.El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, haeste jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hable de diálogo mientras se mantiene el proceso contra los líderes independentistas ya los acusados en el banquillo"."Que no venga Pedro Sánchez diciendo que apuesta por el diálogo cuando después siguen manteniendo. El Gobierno del PSOE y la extrema derecha sentarán en el banco de los acusados a hombre y mujeres demócratas", ha dicho Mauri en el parlamento que ha compartido con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzzie, durante el acto.El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicadola manifestación de hace un año. Ha advertido al Estado: "".En declaraciones a los medios al participar en la manifestación de las entidades soberanistas para conmemorar aquella protesta, ha criticado "ely la farsa judicial" de la que sostiene que sonlos líderes independentistas que están en prisión.Torrent cree que la protesta de hace un año contra la detención de altos cargos de la Generalitat vinculados con el 1-O fue unde los catalanes frente a un Estado que aquel día "cruzó todas las líneas rojas" posibles.