Ahed Tamimi: el pueblo palestino está "pagando el precio del Holocausto"

Publicada el 25/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 24/09/2018 a las 21:53

Ahed Tamimi proviene de una familia fuertemente implicada en la lucha palestina frente a la ocupación israelí. Podría parecer que la joven, que acaba de cumplir 17 años, ha sido educada para convertirse en icono de resistencia. Tamimi Se habla de ella como símbolo, una condición que no parece fortuita y que la protagonista abraza con cierto pudor.proviene de una familia fuertemente implicada en la lucha palestina frente a la ocupación israelí. Podría parecer que la joven, que acaba de cumplir 17 años, ha sido educada para convertirse en icono de resistencia. Tamimi salió de la cárcel el pasado 29 de julio, tras una condena de ocho meses por haber abofeteado a dos soldados israelís. No es la única menor palestina que se ha visto abocada a entrar en prisión y ése es, precisamente, uno de sus grandes emblemas: las cárceles están llenas de gente como ella.

Este lunes ha sido recibida en el Congreso, invitada por el

Haberse convertido en foco mediático, cree, es producto de la viralidad que alcanzó el vídeo grabado por su madre donde se aprecia el momento en que la joven se enfrenta a dos soldados que se encontraban en el patio de su casa familiar y que momentos antes habían disparado a su primo con una pelota de goma. No fue un acto excepcional, sino que viene precedido de toda una serie de episodios en los que la mujer se ha implicado activamente desde su niñez.

Su pequeño pueblo natal, Nabi Saleh (Cisjordania), acoge en sus calles manifestaciones cada viernes contra la expansión de los asentamientos y el expolio de sus tierras. Desde el año 2009, el territorio es ejemplo de lucha no violenta contra la ocupación israelí. La madre de la adolescente,

Manuel Pineda, presidente de la organización

La modestia de la joven se conjuga con su voluntad de huir de lo individual para darle voz a un fenómeno global. "Ella va a hablar del problema general de los palestinos, de qué es lo que espera de la sociedad y la comunidad internacional, qué es lo que espera de los movimientos de solidaridad con Palestina", detalló Pineda.

Precisamente con la aspiración de convertirse en altavoz, la joven Tamimi estudiará Derecho Internacional para así "defender la causa palestina y a los palestinos que están en las cárceles". Confía en cruzar fronteras para que los organismos e instituciones internacionales no olviden la situación del pueblo palestino. Pero Tamimi no deja de ser crítica y apela directamente a Europa: "Estamos pagando el precio del Holocausto y nosotros no tenemos la culpa", asevera. "La primera y fundamental causa está en Europa, en los países europeos, que han ayudado a crear el Estado de Israel sobre la tierra palestina". Tamimi denuncia además el blanqueamiento de Israel por parte de países europeos y se opone firmemente a iniciativas como la polémica celebración de Eurovisión 2019 en Tel Aviv. Ante esto, la joven llama al

Presos palestinos

Ahed Tamimi insiste en visibilizar la situación de los palestinos en las cárceles. El pasado mes de abril, la Sociedad Palestina de Prisioneros advirtió de que Israel había detenido a 1.928 palestinos desde el comienzo del año. De ellos, 369 eran menores y 36 mujeres. El total de presos palestinos, según la organización, asciende a 6.700, incluidas 700 personas con alguna enfermedad crónica.

Durante su intervención este lunes, el diputado Enric Bataller denunció que la joven, del mismo modo que otros presos políticos palestinos, se haya tenido que "enfrentar a un tribunal militar cuando los colonos israelíes únicamente tienen que ir ante tribunales civiles y enfrentar penas muy leves o ninguna pena", lo que entiende como una muestra más "de la discriminación que están sufriendo los palestinos en su propia tierra".

Este mismo lunes, el Ministerio de Sanidad palestino alertaba de la escasez de medicamentos en Gaza y del peligro que supone para la vida de miles de pacientes.

Esta situación se suma a la crisis energética en la zona.

n junio,

A finales de agosto, el presidente estadounidense, Doland Trump, anunció su decisión de cortar todos los fondos hasta ahora concedidos a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Reconocer el Estado de Palestina

Los diputados presentes en el acto de este lunes han aprovechado la ocasión para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer, de forma inmediata, el Estado de Palestina. "Hay una posición absolutamente mayoritaria en la sociedad respecto a dar de una vez por todas una salida al pueblo palestino" declaró Gómez-Reino, quien calificó como "imprescindible" el reconocimiento del Estado palestino.

Varios grupos parlamentarios, como el Grupo Mixto o Unidos Podemos, han registrado en el Congreso diversas iniciativas relativas al conflicto entre Palestina e Israel. En mayo de este año, el Grupo Mixto llamó a "promover una investigación internacional sobre las matanzas ocurridas en Gaza el 14 de mayo del presente año", cuando "más de 60 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes y 1.350 resultaron heridos de bala, según las autoridades palestinas, durante una manifestación contra el bloqueo israelí de Gaza y la controvertida apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén".

Unidos Podemos también registró a principios de año una proposición no de ley para "condenar la ocupación de Palestina, la represión contra el pueblo palestino y la violación del Derecho Internacional en esta zona".

diputado de Compromís Enric Bataller, la parlamentaria de Podemos Àngela Ballester y el diputado de En Marea Antonio Gómez-Reino. La joven se ha puesto frente a los micrófonos en la Cámara Baja en compañía de sus padres. Forma parte de una pretensión:Nariman Tamimi, entró en la cárcel con su hija después de haber dirigido la cámara que grabó aquel acto de rebeldía y ha estado hasta cinco ocasiones en prisión. Su padre, Bassem Tamimi, lidera la lucha vecinal en el pueblo y las veces que ha estado encarcelado ascienden a nueve. Su familia está hecha a las represalias. Dos de sus miembros –un hermano y un primo de Nariman Tamimi–y la mayoría han sido detenidos o torturados. El hermano mayor de la joven se encuentra encarcelado en estos momentos. Es la tercera vez que está entre rejas, con apenas 21 años. Unadikum en defensa de los derechos del pueblo palestino, arropó este lunes a la joven durante su intervención ante los medios. Pineda relató la experiencia de la mujer palestina en su aldea natal y su trayectoria como activista. "Ahed es muy modesta y", advirtió. Además, debe ser "extremadamente prudente con lo que dice porque Israel va a utilizar cualquier coma mal puesta para volver a detenerla". boicot como respuesta. De lo contrario, dice, "Europa estará apoyando a Israel". Actualmente, más de un centenar de artistas han pedido boicotear la celebración del certamen "hasta que los palestinos tengan libertad".El director general de Atención Primaria del ministerio, Maher Shameya, señaló que este servicio "está en riesgo ya que el déficit en las listas de medicamentos esenciales se hace más agudo". No están disponibles, dijo, cerca de cien de los 143 medicamentos de las listas de Atención Primaria, "un".Naciones Unidas alertó el 6 de septiembre, según informó Europa Press, de la urgente necesidad de obtener financiación para la compra de combustible en la Franja de Gaza y resaltó que, de no recabarse fondos a tal fin, el enclave palestino podría sufrir un colapso "catastrófico" de los servicios básicos. Ya evarios relatores de Naciones Unidas llamaban la atención sobre los límites impuestos por las autoridades israelíes y los problemas de, agravados por la gran represión ejercida contra la ola de manifestaciones que comenzó a finales de marzo.