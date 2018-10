PP, PSOE y Cs rechazan la petición de IU para que Villarejo hable en el Congreso de tramas de corrupción

Publicada el 09/10/2018 a las 12:18 Actualizada el 09/10/2018 a las 13:56

Sólo en comisión de investigación

Otro NO a Villarejo

Para tirarse "los trastos a la cabeza"

Les acusa de "retorcer" el reglamento

La Mesa del Congreso , con los votos de PP registrada por Izquierda Unida (IU) para que el comisario retirado José Manuel Villarejo , actualmente en prisión preventiva, acudiera a la Cámara Baja a detallar la información "irregular" que asegura haber tenido y dar cuenta de las distintas tramas de corrupción que dice conocer. Según informa Europa Press.La federación de izquierdas, que se integra en el grupo parlamentario de Unidos Podemos , justificaba esta petición ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación a partir de, amiga del Rey emérito, o Dolores Delgado , cuando era fiscal de la Audiencia Nacional.Sin embargo, los representantes del PP, el PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso han bloqueado la citación de Villarejo en sede parlamentaria apoyándose enY es que, con carácter general, el Congreso ejerce la labor de control parlamentario sobre el Gobierno y la Administración, y la comparecencia en comisión de personas ajenas, como un comisario retirado,. Este argumento también se aplicó cuando Unidos Podemos quería hacer comparecer en el Congreso al presidente de Gas Natural para rendir cuentas por el precio de la luz.Según el artículo 44.3 del Reglamento del Congreso, las comisiones podrán recabar la presencia de "autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto de debate, a fin de informar a la Comisión", y según el apartado cuarto se podrá llamar también a "otras personas competentes" en la materia objetivo de debate "para informar y asesorar a la Comisión". Eso sí, en este segundo caso,IU defendía que su petición "encajaba perfectamente" en el Reglamento del Congreso y ya advertían de que, pero no por cuestiones técnicas.Eso sí, quizá previendo cuál iba a ser la postura al menos del PP y el PSOE, recordaba queen los que los dos partidos mayoritarios han sumado votos para tumbar que Villarejo acuda al Congreso para responder a las preguntas de todos los grupos.En concreto, destacaba que en esta legislatura Unidos Podemos pidió, sin éxito, que el citado comisario acudiera a la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz Y que, antes del receso estival, el PP, el PSOE y Cs rechazaron, también en la Mesa del Congreso, una iniciativa suya pidiendo la creación de, un órgano que, de haber salido adelante, dice IU, habría pedido que se citara a Villarejo.La portavoz interina de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Eva García Sempere, ha censurado este martes que el PP, el PSOE y Ciudadanos utilicen al comisario jubilado José Manuel Villarejo para tirarseGarcía Sempere ha acusado a los tres partidos depara evitar su presencia en sede parlamentaria que, según IU, encajaba perfectamente con las normas parlamentarias.La diputada de IU ha criticado que tantos unos como otros se hayan servido de las declaraciones de Villarejo para atacarse unos a otros y ahora, cuando se solicita que acuda al Congreso,y no permitan tener acceso a la información con el excomisario pudiese aportar.García Sempere ha subrayado que ya se esperaban el rechazo del PP y de Ciudadanos, partidos de lo que ha dicho que no esperan nada, pero ha admitido preocuparle la postura del PSOE, al que ha recordado que está en el Gobierno. "El PSOE tendrá que decidir dónde se sitúa en este caso", ha advertido