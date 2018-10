Casado insta a Cs a presentar una moción de censura para echar a Torra tras la ruptura de JxCAT y ERC

Publicada el 10/10/2018 a las 09:35 Actualizada el 10/10/2018 a las 09:36

El presidente del PP, Pablo Casado , ha emplazado este miércoles a Ciudadanos (Cs) a presentar unapara desalojar a Quim Torra del Gobierno de la Generalitat después de que el independentismo haya perdido su mayoría en el Parlamento catalán por la"Estamos ante una oportunidad histórica y no podemos dejarla pasar. Es momento de presentar una moción de censura", ha dicho Casado, que ha recalcado que si la dirigente de Cs Inés Arrimadas toma esa iniciativa contará con el apoyo del PP y permitirá saber si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , está con los "constitucionalistas" o con los "golpistas". A su entender, en este asunto, no caben "medias tintas".Así lo ha asegurado durante su pregunta de control al jefe del Ejecutivo en la, después de que el independentismo perdiera este martes su mayoría en el Parlament por la decisión de JxCat de no designar sustitutos para sus cuatro diputados suspendidos por el Tribunal Supremo.