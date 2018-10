Publicada el 14/10/2018 a las 17:07 Actualizada el 14/10/2018 a las 17:30

El Gobierno pone "en riesgo" con los Presupuestos "lo que veníamos conquistando"

El presidente del PP, Pablo Casado , ha vuelto a asegurar este domingo que"para que se respete la unidad de España", y ha afirmado que, cuando gobiernen, las instituciones penitenciarias "serán gestionadas, como la educación, la sanidad, como la Policía, con competencia de titularidad estatal", aunque se pueda gestionar a nivel autonómico. Casado, que ha clausurado un acto en Málaga con motivo de la celebración del 12 de octubre ante más de 1.700 asistentes según recoge Europa Press, se ha referido a Cataluña, donde ha dicho que, "por desgracia" la situación, y se ha referido a los últimos acontecimientos ocurridos: "Eso está pasando con la complicidad o al menos con la inacción de los partidos que deberían estar desde el Gobierno de España poniendo coto a eso"."Que pongan orden en Cataluña, que no es cuestión de radicalidad, de xenofobia, de supremacismo, que también,, de que no se puede vivir en las calles sin el riesgo de que te insulten, amenacen o que vayan al colegio de tus hijos a humillarlos porque hablen en un idioma u otro", ha sostenido.Así, ha dicho que eso "es lo que queremos combatir y lo queremos hacer igual que con el nacionalismo abertzale, con un combate sólo con la ley pero con toda la ley", ha agregado, volviendo a decir que en Cataluña se puede ya poner en práctica l; el cierre de la financiación de esos partidos, para que no puedan recibir ningún dinero público para luego hacer lo que hacen en las calles". "Ya se puede decir alto y claro en Cataluña que hay que aplicar otra vez el 155 para que se respete la unidad de España, la legalidad, la prosperidad, y la convivencia", ha señalado, agregando que se tiene que aplicar con la extensión que haga falta "para acabar con esta pesadilla".Así, se ha preguntado, entre otras cosas, "cómo es posible que en España,s", o cómo es posible que en las cárceles haya un régimen de visitas, de patios "distinto a cualquier preso preventivo sólo porque son los que mandan en el Gobierno que gestiona esa cárcel". "Eso sólo pasa en los narcoestados, donde hay presos que tiene más privilegios o en las dictaduras" y "pasa en Cataluña".Por ello, ha incidido en que cuando gobierne el PP, las instituciones penitenciarias serán gestionadas, como l, aunque se pueda gestionar a nivel autonómico, ha concluido.El presidente del PP también ha criticado desde Málaga que, y ha dicho que "suben los impuestos para poder gastar más y despilfarrar", criticando " la receta socialista de siempre : más gasto, más impuestos, más déficit, más deuda, y por tanto más desempleo", lo que "nos llevará al paro masivo de nuevo". "Es un desastre de Presupuestos que viene a poner en riesgo lo que veníamos conquistando", ha advertido.Ha dicho que los Presupuestos "van completamente en la dirección equivocada", y ha incidido en que. "El PP no va a aprobar ni esos presupuestos , ni el techo de gasto, y va a denunciar lo que pretenden hacer y espero que otros partidos, como PNV o como los partidos nacionalistas en Cataluña, tengan muy en cuenta lo que les están pidiendo aprobar".Sobre las cuentas también ha dicho que "no hay cuantificación, ni sumas, ni partidas de ingresos ni de gastos, es tomadura de pelo", asegurando que en 50 páginas hay "42 que hablan de expansión de gasto", preguntándole al presidente del Gobierno si no recuerda lo que pasó con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "No es consciente de que, con una calificación de triple A, creando empleo, y no se dan cuenta de lo que pasó dos o tres años después", ha dicho, criticando que, ahora, Pedro Sánchez propone "lo mismo".Por otro lado, ha ironizado con que le parece "un gran fichaje de Sánchez, porque", añadiendo que "se fueron él, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, hace diez años a Bolivia, Ecuador", criticado que "asesoraron al Gobierno de Venezuela, el país, probablemente, más rico de todo el continente, con petróleo, minerales..., y se cargó la economía de Venezuela, hizo que no hubiera alimentos, que hubiera miseria, que no hubiera medicamentos en farmacias ni hospitales", aunque, "eso sí, que hubiera represión de la buena, en la calle".