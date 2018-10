El Supremo confirma la condena de 17 años de prisión a dos hijos que desatendieron a su madre hasta dejarla morir

Publicada el 15/10/2018 a las 18:08 Actualizada el 15/10/2018 a las 19:26

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 17 años de prisión a dos personas quede alimentación, cuidado y atención médica de su madre hasta que ésta murió en su domicilio. Los magistrados subrayan que los hijos tienen la "obligación" de atender a sus padres.La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado esta condena por el delito de homicidio por comisiónimpuesta por la Audiencia Provincial de Tenerife, en mayo del año pasado, a los dos acusados de dejar morir a su madre de forma "agónica y dolorosa" en su domicilio, al no garantizarle la ayuda que precisaba por suSegún los hechos probados de la sentencia, la mujer, de 76 años, falleció la tarde del 26 de agosto de 2015 al presentar un "cuadro de desnutrición crónica en grado de caquexia, anemia severa", además de padecer "úlceras de cúbito sobreinfectadas" y de una "insuficiencia respiratoria aguda". Los familiares, destaca la resolución.El juzgado canario declaró probado que ambos acusados, pese a ser "conscientes" de la situación de su madre "y teniendo capacidad para cuidarla y ocuparse de ella", no atendieron a sus necesidades "más elementales" y por ello les condenó a. Ahora, el Supremo ha desestimado los recursos interpuestos por los dos hijos yal considerar que tenían la "obligación" de atender a su madre.Los magistrados afirman en su sentencia que "debe dejarse claro" que la "obligación de los hijos es atender a sus padres, como obligación, no solo natural, sino como obligación civil", y sobre todo cuando éstos "no tienen ni medios ni posibilidades de cuidarse por sí solos", pues así se fija en los artículos 142 y 143 del Código Civil . Añaden que el estado deteriorado que tenía la fallecida demuestra la "desatención absoluta" de sus propios hijos dejándola "morir de forma cruel", pese a que vivía, tal y como reconoció uno de los hijos.Asimismo, concluyen que los hijos tienen una "obligación superior a la moral" similar a la que tienen los padres y que incumplir gravemente laque ambos tienen en distintas épocas de la vida "acarrea responsabilidades", pues "tiene un alto grado de reprochabilidad, no solo social, que la tiene, sino penal".