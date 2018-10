La prevención como prioridad

Mejorar la oferta de ocio

En este sentido, y además de la participación de personajes relevantes, el partido morado quiereo regalos de crédito como reclamo publicitario; que se obligue a incluir mensajes que adviertan de las consecuencias de esta práctica; prohibir las notificaciones de mensajería instantánea de las casas de apuestas a los usuarios; así como evitar que operadores de juego promocionen eventos deportivos.Del mismo modo, la moción, que ha contado conlos grupos, a excepción del PNV que no ha presentado enmiendas, pide dar "máxima prioridad" al desarrollo de un Programa de Prevención de la Ludopatía en colaboración con las Comunidades Autónomas y entidades locales, y llama a modificar, vía presupuestos, la Ley de Regulación del Juego, paraactual del mercado de apuestas deportivas. Otra de las medidas que ha propuesto Podemos es ejercer mecanismos de control de las operadoras de juego para garantizar el cumplimiento de buenas prácticas y prevenir el juego excesivo, especialmente en lo relativo a la verificación efectiva de la identidad antes de la realización de apuesta alguna, así como la correcta aplicación de los bloqueos del Registro general Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).A su juicio, "una medida esencial para favorecer eles la identificación fehaciente del jugador, que permita que los menores y quienes han ejercido su derecho de autoexclusión no puedan acceder al juego".Por ello, creen que todos los dispositivos electrónicos de juego deberían tener un lector de DNI o de tarjeta de juego, con especial incidencia en los juegos que están ubicados en lugares donde no existe control de entrada (máquinas tragaperras y de apuestas situadas en bares o salones de juego).En este sentido, también reclaman la presencia de "procesos de alta de las páginas de juego online y apuestas deportivas" con unpara tarjetas de crédito, como por ejemplo los códigos enviados por SMS al titular, de forma que ayuden a controlar el acceso de menores y dificulten la generación de deudas. Regularizar la convocatoria de reuniones del Consejo Asesor del Juego Responsable y actualizar su composición; impulsar campañas de concienciación que recomienden que losse inscriban en el RGIAJ como manera preventiva para el control de menores;una Plataforma Nacional por la Integridad en el Deporte y las Apuestas que luche contra los amaños de partidos; e impulsar lapara las personas más jóvenes, son otras de las medidas incluidas en el texto.