Rosa María Mateo justifica los ceses en RTVE por falta de confianza pero subraya que se les ha buscado "puestos dignos"

Publicada el 29/10/2018 a las 12:45 Actualizada el 29/10/2018 a las 12:46

La administradora única de RTVE Rosa María Mateo , ha justificado los ceses realizados en la Corporación tras su llegada, alegando que. Además, ha señalado que se habló con los relevados y se les ofrecieron "puestos dignos" y acordes con su preparación.Así ha respondido Mateo a una veintena de preguntas parlamentarias registradas por el portavoz del PP en este tema, Ramón Moreno, en el que le pedía explicaciones sobrea pesar, según señala en la cuestión, de que los datos de audiencia de sus espacios eran buenos.En muchas de las respuestas de la administradora única, recogidas por Europa Press, Mateoante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, que se celebró el pasado septiembre en el Congreso , en donde explicó el número de cargos cesados y sus motivos.La administradora sí responde de forma concreta a Moreno en lo que respecta al despido del director de Informe Semanal, Jenaro Castro. "El anterior director de Informe Semanal no contaba con la confianza de la dirección de Informativos", apunta la respuesta publicada, en donde se añade que era uno de los responsables de informativos "que acumulaba" por parte del Consejo de Informativos.También habla de "falta de confianza" de la dirección de Informativos y de denuncias del Consejo de Informativos en los casos de los ceses del director y presentador de los Telediarios de Fin de Semana de La 1, Pedro Carreño o el responsable de La 2 Noticias, José Luis Regalado. En relación con el cese del director de Radio 1, Mateo señala que se trata de un cargo de confianza ligado a la dirección de RNE y de Programas y, por tanto, está ligado a las personas que ejercen estos puestos, sin que la evolución de la audiencia tenga algo que ver.Del mismo modo, y sobre el reemplazo de la directora del programa matinal de TVE La Mañana, Pilar Cerisuelo, por Talía Martínez, la administradora única señala queen la casa y que se ha hecho con el objetivo de orientar el espacio hacia un formato "más cerca de la actualidad social".Moreno también reprocha a la nueva responsable de la Corporación que haya editores y otros trabajadores de Informativos cesados queen puestos de similares categorías, una afirmación que Mateo rechaza y asegura en la respuesta que se ha escuchado a todos ellos y se les han ofrecido "puestos de trabajo dignos dentro de la redacción de Informativos y".Por otra parte, Moreno cuestionadesde la llegada de la administradora única y le pregunta sobre las razones que llevaron al equipo del Telediario a no informar sobre losque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , recibió durante su llegada, junto a la canciller Angela Merkel , a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el pasado mes de agosto.En este sentido, RTVE reconoce que "un grupo reducido de personas abucheó al presidente el pasado 11 de agosto" a su llegada a la ciudad gaditana para encontrarse con Merkel dentro del fin de semana de trabajo organizado por el propio jefe del Ejecutivo español. La protesta de esta "decena" de personas, según la responsable de la Corporación, estaba motivada porSegún explica Mateo, la redactora que cubrió la información no hace referencia a estos hechos ocurridos "porque consideró queque tanto el presidente como la canciller plantearan en la rueda de prensa posterior eran más relevantes que las protestas"."En esos días se estaba produciendo una importantey la opinión pública reclamaba respuestas, tanto del jefe del Ejecutivo como a una de las principales dirigentes de la UE", apunta la administradora única. "En ningún caso se produjo ninguna orden por parte de los responsables", ha insistido, para "ocultar" estos hechos.